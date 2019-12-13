日本男生票選最受歡迎女生鞋款　「第一位」約會成功率大大提高？

臨近年尾，相信大家都有不同的聚會邀請，身為單身的女生，當然要趁這時候擴闊社交圈子，增加機會。但第一印象是非常重要，決定能否有下一次約會。 日本網站《MINE》曾向20至30歲的男性作出調查「最喜歡女生約會時穿哪一雙鞋款？」，得出以下排行榜。想成功爭取好印象，除了個性外， 趕快看一看男生喜歡甚麼。

厚底波鞋深受女生歡迎，因為女生可以「二度長高」，雙腿比例會更好，可惜男生並不是這樣想。 （sunnygirl800424@Instagram）

第9位：厚底波鞋

許多嬌小的女生都喜歡穿厚底波鞋彌補先天不足，不但可以拉長身材比例，而且小腿視覺上更幼細，與男生見面時，便能凸顯自己完美的一面，然而，男生並不喜歡女生穿厚底波鞋，甚至沒有一位受訪的男生投票給厚底波鞋，他們指這鞋款只適合年輕的女生，成熟的女生就必穿去約會。

Slip-On是懶人鞋之一，而且它方便易襯，許多女生都喜歡穿着。（vansgirls@Instagram）

第8位：Slip-On

沒有綁帶的Slip-On是不少女生日常愛穿的鞋款，它設計簡單又方便，而且配搭上也非常容易，是不死的鞋款，最經典莫過於Vans，甚至男生也愛穿着，但在男生的角度，女生穿Slip-On是懶惰、隨便的代表，男生更指「像廚房工作的人怕弄髒而穿着」、「如果沒有搭配好，看起來就會很扣分！」，所以約會時要避免。

運動風盛行，不少運動鞋都成為時尚單品，忍者鞋（Tabi）也是近年爆紅。（celinejion@Instagram）

第7位：忍者鞋

日本女生的時尚單品都比較前衛，像涼鞋、超厚底鞋都是從她們的穿搭中先看到，而近年還流行忍者鞋（Tabi），如Nike，女生都愛配搭不同顏色的長襪穿着，然而鞋款設計特別，在男生眼中不太會欣賞，紛紛指「戶外感覺很強烈」、「像忍者一樣」。

【女生約會必勝】按圖看第1 - 6位日本男生最喜歡女生鞋款：

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資料來源：《MINE》