Janice Man、陳瀅樽領上衣秋冬must-have　靠西裝褸襯出黃金比例

寒風來襲，常常把穿搭放到一邊，保暖要緊，穿得像「米芝蓮人」一樣，然而秋冬才是大玩mix and match的時候，而且這些年都有不同超保暖的打底衫推出，薄薄一件已經非常溫暖，尤其近年非常流行樽領打底衫，露出來不老套，反而更時尚又個性，一眾明星、時尚達人都愛穿樽領衫，從她們穿搭中獲取靈感吧！

樽領打底衫 + 裙裝

以往穿樽領打底衫，可能會用盡所有方法，如利用頸巾把樽領位置遮擋着，現在卻是完整、優雅地露出來，夏天時女生都愛穿一件T-shirt配上一條吊帶長裙，雪紡顯可愛，絲質則突顯女人味，來到冬天，只要把T-shirt換上百搭的樽領打底衫便有同樣效果；如果你想特別一點，也可像Blackpink的Jennie在樽領打底衫外穿上平口裙裝，又或像日韓女生，選擇其他連衣裙款也可，但身上不要超過兩配色，要不然會太花巧。

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韓星Jessica Jung 就以通花裇衫襯黑色樽領打底衫，非常特別有女人味。（jessica.syj@instagram）

樽領打底衫 + 裇衫

除了單穿樽領打底衫外，還可以配以裇衫，打造層次感，與吊帶長裙不同，裇衫時尚有個性。

黑白的樽領打底衫是最為百搭，不論配甚麼顏色的裇衫也不易「出事」，就如韓星Krystal，她便以黑色的樽領衫和褲裝配淺啡裇衫，讓造型更亮眼；相反，時尚達人Aimee Song則以同色系大地色配搭，更顯柔和感；裇衫的感覺正式，可能對於girly的女生不太適合，不如學韓國女生，換上一件碎花裇衫，主色為淺色系，便能增添年輕感；想更獨特一點，可像韓星Jessica Jung，挑選通花裇衫，露出黑色的樽領打底衫，不老套之餘，更充滿時尚女性味。

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Janice Man 出席時裝騷時，挑選同系列的套裝配黑色樽領衫，時尚有個性。（janice_man@instagram）

樽領打底衫 + 西裝褸

今年秋冬無論是在明星，還是時尚達人身上，都是充斥着不同的西裝褸，是大熱的時尚單品，再配上樽領衫，簡直是無敵的穿搭，既保暖又時尚。

像Janice Man、韓模Irene Kim出席時尚活動時都是以套裝形式配搭一件黑色的樽領衫，由於套裝是同色同系列，給人工整、時尚有個性的感覺，適合出席要打扮的場合，又或日常返工look一樣可以；如果想有些調皮感，不妨學陳瀅，選擇一件亮色的樽領衫，配上一條小短裙，隨即減齡，又有小女人味；日常想簡約、又顯瘦一點，只要配一條skinny jeans同貼身的裙裝便可以了。

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另外，樽領打底衫、裇衫配上西裝褸是近年不少時尚達人愛穿的Layering公式，保暖又時尚，而且也非常適合室內設有暖氣的地方，到室內便可洋蔥式脫外套，當然西裝褸可以隨天氣轉變，換上大褸等外套。