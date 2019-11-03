陳瀅、BLACKPINK Jennie剪及肩短髮　秋冬大熱「鎖骨髮」留意長度

一頭長髮、精緻五官、微胖的陳瀅（Jeannie），在一眾以纖瘦為上的新一代女星中，有另一種誘人的味道，加上她加入了無線後，經常出現在電視螢幕中，她可愛硬朗的形象，非常入屋，不論男女老少都喜歡她。 身為宅男女神的Jeannie多年來都以長髮示人，早前她突然在Instagram中上載一張長髮相並道：「bye bye long hair」，令一班粉絲心急想看看她的新造型。

陳瀅為新劇《伙計辦大事》剪了一頭短髮，順便迎接30歲生日。（missjni@Instagram）

微曲外卷：陳瀅

長髮女神Jeannie比起其他女星，身形確是有「肉地」，通常微胖的女生都愛留長頭髮，認為頭髮可以遮擋其包包臉，又或可以遮手腎，無論長髮有甚麼用途也好，對於女生來說要剪去留了多年的長髮並不是易事，而今次Jeannie為了新劇《伙計辦大事》角色，剪去了留了20多年的長髮，果然是敬業樂業的演員。長髮更是她親自剪下「第一刀」，再由髮型師修正，將頭髮剪至耳仔對下數公分，造型非常清爽，也感覺輕了數磅；她也將頭髮交給髮型師處理，捐給有需要的小朋友。

Jeannie早前以新造型迎接她的30歲生日，當日她把頭髮夾成微曲，依舊好看有女人味，而仔細看Jeannie髮尾位置要向外鬈並不是向內，向外會有突顯臉形線條，五官更突出，而向內則顯包包臉，如果想剪短髮的女生，可參考Jeannie的新造型。

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Jennie出席代言活動，被粉絲發現剪了一頭及肩髮。（PaintItBlack@Twitter）

及肩內卷：Jennie

另一邊廂，同樣叫Jennie的BLACKPINK成員，出道多年都是以及腰深色長髮示人，更帶「YG 小公主」之稱，可見長髮令她流露一份高冷、霸氣，是不少年輕人的潮流icon。

但來到秋冬，小公主Jennie竟然靜悄悄地換上新髮型，早前與成員出席代言活動時，被粉絲發現她把頭髮剪至及肩，是她出道3年以來最短髮型。Jennie當日的深色及肩髮尾內彎，四六分界，髮色讓她更顯白，而髮型則令她瞬間減輕不少，Jennie的殺氣也減弱，多了幾分以往少見的知性味，粉絲也非常受落。

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怎樣才是短髮完美長度？

秋冬時分，氣溫寒冷，不少女生認為長髮才是最適合的髮型，但近數年，不論國內外的女星都紛紛換上及肩髮或短髮，反而讓女生覺得短髮不但方便圍頸巾，而且造型不比長髮少，今個秋冬不妨鼓起勇氣換個新髮型吧！

像陳瀅般的短髮，黃金比例絕對是「耳下3CM」，不少女星剪短頭髮時都是按這比例，如朴信惠、阿嬌、劉詩詩等，超顯臉小，而且外翹短髮更有減齡的效果；而今年秋冬更大熱的「鎖骨髮」，就像Jennie的髮型，適合一些怕剪得太短的女生，鎖骨髮是指髮尾在肩膀到鎖骨左右，而鎖骨位正是女生最性感的地方，這髮型不但提升女人味，秋冬時穿V領時，因清晰展露出鎖骨而有顯瘦的效果。

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