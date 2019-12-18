聖誕節是約會好時機，女生們總想悉心打扮，令對方留下美好印象，不過女生的時裝潮流在男生眼中卻很易「出事」！你又知道哪些是男生們最討厭的女生穿搭嗎？

聖誕節是約會好時機，女生們要做好功課，千萬勿中穿搭地雷。（《比悲傷更悲傷的故事》電影劇照）

冬季是戀愛的季節，無論是單身想脫單，或是拍拖想為彼此留下甜蜜回憶，都要為約會打扮做足功課。以下是綜合各大調查精選出10大男生討厭的冬季穿搭，女生們要記下來了，以後別中地雷！

男士心聲1：不想跟戴頭箍的女生約會，因為......

無論多漂亮的頭箍，也得要擱置一旁了！原來很多男生也不喜歡女生頭上的頭箍，因為他們總覺得像是嬰兒髮帶，看起來有點幼稚，他們不想跟嬰兒約會……

男士心聲2：寬邊帽太「御姊」！

踏入秋冬季節，寬邊帽也是襯衫必備之選，一頂寬邊帽能令打扮顯得很有氣質。不過在男生眼中，戴上寬邊帽的女生有「御姊」的感覺，氣場太厲害，令人難以親近。更重要的是寬邊帽太大了，有礙接吻呢！

男士心聲3：蕾絲似窗簾？

蕾絲是很多女生喜歡的款式，半透的材質若隱若現，非常性感，又能增添女人味，同時散發公主氣息。可是有些男生則對蕾絲非常不解，他們覺得蕾絲就像窗簾和桌布，而且若然衣服的款式不好看，這種半透的材質很容易顯得過分曝露，所以女生們就算喜歡穿蕾絲也要小心選擇款式。

+ 3 + 2

男士心聲4：豹紋是要把動物穿上身的意思嗎？

近年豹紋再度興起，但原來這種歷久不衰的款式，卻不太討男生喜歡，約會時穿上豹紋更可能會嚇怕男生。一來他們覺得豹紋感覺老土，很難駕馭，要穿得好看幾乎沒可能。二來他們表示對豹紋完全不理解，不明為什麼女生要把動物穿上身，披上豹衣毫無美感可言。

+ 5 + 4 + 3

男士心聲5：復古裙是祖母穿的那條嗎？

眾所周知，時裝潮流就是不停的重覆，上一個年代流行過的單品，現在突然又冒起來，這叫「復古」。女生們如果在約會時以復古打扮示人，自以為很合潮流，可是男生卻懷疑你是什麼年代來的。你是乘了時光機才來到現代嗎？或者你是沒錢買衣服，拿了祖母的裙來穿嗎？他們總覺得與復古打扮的女生一起走到街上，感覺怪怪的，太有時代違和感，除非他們也喜歡復古穿搭吧！

男士心聲6：吊帶褲不是男人才穿嗎？

有種潮流叫「Boyfriend」，闊腳褲、吊帶牛仔褲是很多女生喜歡穿的單品，帶有中性的感覺，同時寬寬鬆鬆的，穿得舒服。可是男生覺得女生穿起來太男孩子了，更會認為吊帶褲是工人才會穿的，工人服又怎麼會成為潮流呢？

男士心聲7：皮褲感覺繃緊又不透氣

談到皮褲，G.E.M. 鄧紫棋可算是「最喜歡穿皮褲的藝人」，早期她的穿搭時常出現皮褲，這單品已不知被網民談論過多少回，可見普遍男生都不喜歡女生穿皮褲和皮裙。皮的材質總給人有繃緊、不透氣、不舒服的感覺，而且太酷了，較令人難以接受。

+ 2

男士心聲8：​魚網襪就像烤肉網

早前非常流行的魚網襪，有不少日韓女星都喜歡穿著，因很有暗黑街頭風格。不過，男生卻覺得魚網襪很不討好，網格太大就像烤肉網，而且跟皮褲一樣太酷了，令人難以接受。

男士心聲9：​高跟鞋+襪子/球鞋+絲襪，太突兀了

有種「高跟鞋+襪子」的潮流在日本興起，不少女生也覺得這樣的配搭日系又可愛。也有種「球鞋+絲襪」的潮流總會在秋冬出現，不少女生想穿短褲又怕冷，便會內搭絲襪，同時又想穿得舒適，於是襯對球鞋。現在告訴你，這些穿搭通通都出事！男生們覺得這樣的配搭實在太突兀，格格不入，就像水和油一樣，總不能混為一談呢！

男士心聲10：​厚底鞋會笨重得仆倒嗎？

不少身材嬌小的女生想一秒增高會選擇穿上厚底鞋，加上現在時興的「老爹鞋」Clunky Sneaker，以超厚鞋底深得女生們喜愛，大牌子也爭相推出老爹鞋，紅遍歐美韓日。不過這些厚底鞋在男生眼中是又醜又蠢的單品，穿上去感覺笨重得隨時會仆倒，是一樣災難性的時尚呢！