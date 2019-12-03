【多功能老婆】劇中長腿成焦點　戴祖儀個性露腿穿搭塑造逆天長腿

台慶劇集《多功能老婆》熱播中，當中24歲新星戴祖儀以修長美腿成為劇集焦點，這是她加入星夢後首次拍攝劇集。她不時在IG發放美照，網民更稱她為「長腿叔叔個女」！

戴祖儀首次拍劇，在台慶劇集《多功能老婆》中與周柏豪有對手戲。（戴祖儀Instagram@joeythyee）

現年24歲的戴祖儀擁有高學歷，在英國修讀法律系，回港後重拾唱歌興趣，以歌手身份出道。現在更開始拍劇，令她人氣飇升，她的IG粉絲已逼近十萬，相信全因為她的少女臉蛋、白滑大長腿和個性的穿搭打扮吧！祖儀喜愛的街頭風穿搭，其實配襯相當簡單，只要懂得掌握幾個穿搭重點，你也可以在這個冬天有個性地拉長身形比例，突出長腿，女生們不妨參考一下！

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必備1：牛仔短褲 襯出簡約休閒風

T-shirt加牛仔短褲是戴祖儀每天基本穿搭，再搭一對休閒鞋或馬丁靴，襯出簡約時尚風。隨意得來也弄點小心機，戴祖儀喜歡選擇流蘇款的短牛仔褲，感覺上比較有設計，顯瘦又能拉長腿部線條，難怪有網民笑指戴祖儀的腿有兩米長！

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必備2：冷帽、漁夫帽 打造型格街頭Look

冷帽、漁夫帽是每年秋冬的必備單品，戴祖儀喜歡冷帽配熱褲，令人不禁羡幕「青春少女真好，不怕冷」。上身再穿一件鬆身Boyfriend Size的衛衣，最好是潮牌、顏色鮮豔一點的款式，穿起時舒適之餘，也能打造型格街頭Look。

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必備3：少女味短裙+短靴 台型十足

戴祖儀在電視節目上表演和唱歌時，必選小短裙。無論是什麼款式的短裙她都會穿，只要能露出大長腿就可以了，很有台型！同時小短裙能帶出責春少女味，與24歲的她十分搭配。秋冬怕冷的話，不妨內搭一條肉色透薄絲襪，然後再襯一對高跟短靴，能拉長褪及修飾腿形。

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必備4：皺褶長裙 突顯文青感

怕冷不想時常露出長腿？長裙是戴祖儀另一喜歡的穿搭。她愛選擇大擺皺褶的長裙，垂墜感強，配休閒鞋有文青感，配高跟鞋則有氣勢。若怕長裙顯得矮小，可把長裙束於腰間，高腰絕對能拉長身形比例，又減少笨重的感覺。

必備5：白T-shirt零妝感 平易近人「入屋」

作為新星，「入屋」是十分重要的。平日感覺酷酷的戴祖儀，也有平易近人的一面，這樣才能攻陷男粉心！她有時在IG放出零妝感的居家美照，穿上寬鬆的白色T-shirt，加上甜美可人的笑容，感覺親切「入屋」！