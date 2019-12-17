韓星最愛「5大冬日帽款」　IU、泫雅熱捧　戴上秒顯臉小添氣質

聖誕節將近！平安夜或者聖誕聚會想要打扮得漂亮又亮眼，怎麼少得了一頂帽子為整體造型加分呢？作爲冬天必不可少的時尚單品，今年冬季帽款比起上年也增加了不少特色，而各韓星已經率先戴上今季最流行帽款，趁聖誕節還未到之際，趕快去買一頂心儀的帽子吧！

貝雷帽

從去年一直流行到今年的貝雷帽仍然是不少女生的「心頭好」，不但簡單易襯，而且很有文藝氣質，一秒化身文青氣質少女。除了經典的黑色、灰色之外，今年還可以嘗試一些顔色鮮艷的貝雷帽，例如紅色、綠色等，也可以選擇格紋或者有網紗裝飾的款式，讓整體造型更加可愛！

IU經常戴貝雷帽，十分有氣質。（dlwlrma@IG）

韓星的貝雷帽穿搭造型參考：

+ 9 + 8 + 7

鐘型帽

另一款今年度流行的帽子是鐘型帽，其主要特色是帽子頂部為圓頂，像鐘一樣，帽沿則是直直的，有時甚至會遮擋眼睛。鐘型帽雖然和漁夫帽有些相似，不過漁夫帽的頂部設計是偏向方形，而且鐘型帽帽身也較長，款式十分新潮。

泫雅是鐘型帽的頭號粉絲。(hyunah_aa@IG)

韓星的鐘型帽穿搭造型參考：

+ 4 + 3 + 2

報童帽

日系報童帽今年在韓國也是大熱款，黑色和卡其色報童帽成爲韓國女明星的必備款。帽子頂部由多塊布料拼接而成，加上圓圓的帽沿，有著可愛復古的味道。想要更有秋冬味道的話，可以選擇格紋或者條紋的報童帽，而且有顯臉小的作用。

Jisoo戴上黑色報童帽十分可愛。(sooyaaa__@IG)

韓星的報童帽穿搭造型參考：

+ 4 + 3 + 2

漁夫帽

漁夫帽同樣是潮人必備的單品，今年秋冬流行的漁夫帽可以選擇以毛絨材質製成，十分保暖之餘又充滿可愛感覺。而帽沿可以選擇較短的款式，不容易遮住眼睛，又或者可以挑選一些有圖案或顏色鮮艷的款式，以帽子點亮造型。

如今流行帽沿較窄短的漁夫帽。(lalalalisa_m@IG)

韓星的漁夫帽穿搭造型參考：

+ 2

冷帽

冷帽絕對是經典不敗的秋冬帽款，配上牛仔大衣充滿街頭感，馬上個性十足。經典的黑色款十分百搭，低調又充滿個性，顔色鮮艷的冷帽則讓整體造型更加亮眼和特別，是一款保暖又具時尚感的帽子。

穿戴冷帽有個性之餘又低調。(jennierubyjane@IG)

韓星的冷帽穿搭造型參考：