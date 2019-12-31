【2020年時尚元素】厚頭箍、魔術貼強勢回歸 泡泡袖顯瘦必入手

來到年尾，我們往往都在回顧過去一年的事，同時也會展望將來，為來年作準備。時裝界也回顧了2019年流行元素，同時預測了來年的時尚趨勢，讓一眾女生時刻走在時尚的尖端。 美國時裝網購格價平台ShopStyle的總經理Alison Stiefel，最近就透過分析搜尋器的數據，與大家分析出7個在2020年將會流行的時尚趨勢。

作為全球女性衣著參考對象的英國劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton），日常穿搭不時會出現厚頭箍。（Getty Images）

1. 厚頭箍（Padded Headbands）

厚頭箍曾在90年代興起，在2019春夏時裝騷，Prada重新把厚頭箍帶回天橋上，成為重點單品之一，隨後一班時尚達人開始追捧，厚頭箍再次成為潮流單品，ShopStyle指厚頭箍的搜索量已達14,100%增長，不論甚麼質料，如天鵝絨、編織、扭結和珍珠，可見熱潮會延續到2020年。

陳瀅早前出席活動時便以熒光綠上衣示人。（missjni@Instagram）

2. 熒光色（Neon）

除了Pantone公布2020年代表色 -- 經典藍 Classic Blue外，熒光色將會再一次回到時裝界，它們在ShopStyle已經有221%的增長，當中鮮綠色與粉紅色最大熱。早前，陳瀅也率先穿了熒光綠上衣，配以小短裙，瞬即減齡，帶輕熟女生味道。

連身工作服（Boilersuits）設計粗獷又率性。（globalvintagecollective@Instagram）

3. 連身工作服（Boilersuits）

不少懶惰女生都喜歡穿連身褲，方便又有型，來年連身褲依然流行，但款式則偏重粗獷設計，質料以皮革、牛仔布為主；連身工作服（Boilersuits）的搜索量急增至162%，也見其大熱程度。女生也可以選擇添加了不同元素的連身工作服，如拉鍊、腰帶和口袋等，提升整體造型感。

懶人恩物的魔術貼波鞋將會是2020年潮流之一。（shoopenmalaysia@Instagram）

4. 魔術貼波鞋（Velcro Sneakers）

不喜歡綁鞋帶的女生都愛穿魔術貼波鞋，在2020年可能更成為大趨勢，Alison Stiefel指消費者開始投資運動風的單品，波鞋的搜索量是高跟鞋的兩位數增長，當中魔術貼波鞋更有118%的搜索量。

方頭鞋早在2019年的春季開始流行起來。（studioamelia_@Instagram）

5. 方頭鞋（Square-Toe Shoes）

過去女生都追捧尖頭鞋，讓雙腳看上去更修長更纖瘦，但在復古風盛行的2019年的春季，方頭鞋款已經趁機跑出，ShopStyle指其搜索量有94%的增長。無論是小眾品牌，還是一線品牌都大推方頭鞋，此種鞋款設計線條鮮明，率性又優雅，像Bottega Veneta的方頭鞋，設計簡約摩登，作為上班鞋一流；而且方頭設計不再局限於涼鞋，未來更會出現在靴子和高跟鞋上。

泡泡袖（Puffy Sleeves）設計感強有氣勢，可以點亮日常打扮。（puffysleeve@Instagram）

6. 泡泡袖（Puffy Sleeves）

不少人在ShopStyle上搜尋泡泡袖（Puffy Sleeves），上升率達78%。無論簡約上衣或富玩味的Party Dress都可用上泡泡袖設計，帶點復古浪漫的味道, 能大大提升造型感，最重要可以遮掩女生最擔心的「bye-bye肉」，並可露出纖細的小臂和手腕，顯瘦非常。

Heidi 李靜儀不時都以西裝褸配短褲示人。（heidibibe@Instagram）

7. 加大碼西裝褸（Oversize Blazers）

早前舉行的2020春夏時裝周時，從紐約到米蘭、巴黎、倫敦，一班時尚達人均穿着西裝褸，簡單一件Oversize，已經把整體的造型感提升，既適合出席隆重場合，也可作休閒的日常穿搭。「Oversize Blazers」的搜索量已經增長了79%，而且在2020年的男裝款更是最大趨勢，因為線條俐落、設計感重，頗受女生歡迎；另外，粉色、熒光色、印花等設計同樣會是未來西裝褸的大熱元素。

（資料來源：Who What Wear）