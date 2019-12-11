姚子羚率胡說八道會遊馬爾代夫　閨密照秘技：心機短裙只可一人穿

姚子羚、胡杏兒、胡定欣、李施嬅、胡蓓蔚一眾「胡說八道會」成員，剛去完馬爾代夫旅行。雖然獨欠黃智雯，但閨密穿搭卻值得女生參考。 年末假期多多，相信大家會約一班朋友聚聚，不論是去旅行，還是舉辦一個派對，難得與閨密一起，當然想影多些美照紀念，如果不懂在鏡頭前擺個自然的甫士，那麼閨密穿搭便是挽救一張美照的重要元素，只要簡單定好穿搭主題，必能為照片加分。

早前「胡說八道會」同遊馬爾代夫，分享了不少美照。（nwuuu@Instagram）

提到娛樂圈中有名的閨密團，由胡蓓蔚、胡定欣、胡杏兒、姚子羚、黃智雯以及李施嬅組成的「胡說八道會」一定是首當其衝。早前胡說八道會便齊遊馬爾代，黃智雯則因工務在身不能出席，但看到她們分享的照片，高興萬分，便知剩餘5人當6人份玩，除了有美景外，她們是次更別有用心地配搭過旅行look，令張張都是閨密照，只要花點心思你也可以像她們一樣。

【女生必學】按圖先欣賞「胡說八道會」閨密照：

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同顏色的閨密穿搭是最為容易。（nwuuu@Instagram）

初階版：指定色系

現在都不流行同服裝款式的閨密裝，顯得不高級，更有些老土，如果想帶點時尚又顯得一致，出門前一定要協商一個是日指定色系，大家要找指定色的服裝作配搭，像胡說八道會去海島，不可缺少的一定是白色小洋裙，大家可以挑選不同設計、質地的裙子便可以完成一個閨密穿搭，而且連身設計，不怕穿搭差的朋友「搞禍」造型。

進階一點，則以色系來作主題，如大地色系、黑白灰，甚至可以像胡說八道會選擇暖色系的服裝，仔細看她們每一套服裝都不是同色，但視覺效果則非常柔和合拍，胡蓓蔚、胡定欣、胡杏兒而充滿熱帶氣息的橙色、粉色示人，姚子羚、李施嬅則是大地色，也算是進階的穿搭法；另外，裙子、褲裝的長短也影響照片的美感，統一是長或短會比較乏味，所以想照片好看，不妨與閨密夾一夾。必有元素是「一長一短一褲，其他自由配搭」，長指長裙或長闊褲，長度需及腳跟；短當然是愈短愈好；而其中一位穿褲子中和一下，也會令閨密照大大加分。

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「胡說八道會」曾在胡定欣的生日會以復古打扮示人，成為經典的「閨密照」。（myoliemyolie@Instagram）

高階版：設定主題

以顏色來配搭也是比較簡單，因為只要有同色的服裝便辦到，想挑戰高難度或特別一點，可以為聚會設一個主題，之前胡說八道會為胡定欣過生日時便以復古穿搭做主題，波點、印花、墊肩、高腰等都是復古打扮的重要元素，只要大家各有一款元素，便可以打造主題閨密穿搭；如果與閨密出席音樂節，波希米亞族主題穿搭便是最好不過，流蘇、圖騰都是重要元素，如果不想太複雜，一件民族的單品已經可以打造閨密裝，就像Elva倪晨曦去玻利維亞時，便與朋友換上民族設計的披肩，前後列陣拍照，霸氣十足，就算男生一同穿上也不覺尷尬，要跟「隊形」容易又簡單。