Bottega Veneta火紅成年度品牌　「平價BV」1/6價錢小資女有選擇

來到年尾,不時也會回顧不同界別大小二事。提到2019年的火紅時裝品牌,Bottega Veneta認第二,沒有人敢說第一,Daniel Lee正式入主後,設計極簡、有個性,讓品牌重燃烈火,在 2019年第二季度已經在「人氣品牌排行榜」中攀升了8名。 然而,Bottega Veneta每個手袋由 $11,300 - $77,000不等,對於小資女來說不是一個輕鬆的價錢,除了一線品牌提供高質簡約設計外,其實也有一些小眾品牌選擇。

Bottega Veneta新任創作總監Daniel Lee,獲得3個個人大獎,更為Bottega Veneta拿下「Brand of the Year」。(British Fashion Council)

來自英國的Daniel Lee,在擔任Bottega Veneta創意總監前,曾為Céline工作,是Phoebe Philo的左右手之一,當大家看到他的極簡設計,因而令外界形容BV是「Old Céline」。然而,Daniel的設計遠超於Céline,他活用Intrecciato 皮革編織,為品牌加入了不少經典款式,如大熱The Pouch、The Arcoz等。剛剛,他用了短短一年時間,在2019年英國時尚獎頒獎典禮上奪得年度品牌(Brand of the Year)、年度設計師(Designer of the Year)、英國年度女裝設計師(British Designer of the Year Womenswear)、年度配件設計師(Accessories Designer of the Year)四項大獎,是不可忽視的設計師。

喜歡BV揉合弧形線條的女性化設計,也可從小眾品牌入手,以下介紹的品牌有「平價版BV」之稱,小資女不妨留意一下。

Studio Amelia在2019年的夏季才創立,但已經吸引不少時尚達人留意。(studioamelia_@Instagram)

Studio Amelia

Studio Amelia是由英國女生Emily Inglis所創立,品牌崇尚「摩登優雅」、「隨性低調,又帶點個性亮點」,因而Emily的設計都是以極簡、俐落線條,希望適合女生日夜穿着,而且Emily鼓勵減少消耗浪費,有些設計會推出Vegan-Friendly 系列,以素皮革來製造,讓不同理念的女生都可以擁有其設計。

她又希望可以以較為親民的價錢入手一件優雅又具現代感的平底涼鞋,但她找不到,因而在今年創立品牌,推出方頭設計的「1.2」幼帶平底涼鞋,可以與牛仔褲或超長連衣裙作搭配,剛好「1.2」與BV的Stretch Sandals設計類同;另外,她的手袋設計同樣跟從摩登優雅的設計,有Tote bag、Box bag,都以黑白、裸啡為主,值得一提是她的Clutch,與BV的The Pouch非常相似,一樣有皺褶痕跡,不過Studio Amelia則是以束繩設計,更可手挽或側揹,相當實用,是小資女的福音。

來自美國的Mansur Gavriel 在2012年創立,當時已吸引名模Miranda Kerr喜愛。(mansurgavriel@Instagram)

Mansur Gavriel

除了Studio Amelia有雲朵包,來自美國的Mansur Gavriel今季也跟隨潮流推出--「Cloud Clutch」,設計類同,有皺褶,價錢為$5,850,更有女生最愛的粉色設計。

Mansur Gavriel的知名度並不是由雲朵包而起,而是簡約的水桶包,最經典為黑皮內紅的設計,沒有多餘設計,單單一個金燙logo,開賣1小時已經賣掉95%存貨。品牌在2012年由Rachel Mansur和Floriana Gavriel創立,希望大家以低價的價錢入手有質素的手袋。品牌紐約設計,意大利製造,主打極簡主義、優質自然,每個手袋都是經典又百搭,沒有多餘的設計,著重袋形,一開始只靠3個袋款打天下:Bucket bag、Tote bag和Backpack,其後慢慢加入一些手袋系列、成衣系列,以及鞋履系列。Mansur Gavriel除了憑簡約的設計打入時裝界,她們更因為提供多款的顏色,如粉色、橄欖綠、紅色等大膽色系,而吸引一班追隨者,甚至在開業第5年走上紐約時裝周,可見她們是小眾品牌中的明日之星。