【日系穿搭】新年做日劇主角！跟菜菜緒、新木優子襯出清新女人味

編輯一直都很喜歡看日劇，除了劇情的深度與發人省思外，每部主角們的穿搭也是一大看點！藉由觀察他們的服裝、衣著，參考納入日常的搭配中，這種清新、柔和的日系風，真的好令人「愛不釋手」！以下，將以 2019年年尾的五部日劇作代表，讓我們一窺劇中演員的穿搭風采吧！

1. 《晴～綜合商社之女》（ハル～総合商社の女～）——中谷美紀

故事將中谷美紀，設定成一位開朗、樂觀，會積極幫助公司解決各種困難的正向單親媽媽。因此，劇中她的穿著，多半會比較傾向職場女強人的霸氣與幹練，像是深色連身洋裝，或是雪紡、絲質的襯衫，搭配西裝外套；強調女性在職場，也能充分展現個人的實力與氣度。

+ 2

2. 《四分鐘的金盞菊》（4分間のマリーゴールド）——菜菜緒

本劇由顏值超高的福士蒼太和菜菜緒飾演，描述擁有特殊能力的男主角，只要握著人的手，就能看到對方生命消逝的最後瞬間，又進而發現了繼姐的生命即將在 28 歲走到盡頭的殘酷故事…。有別於以往性感的角色，菜菜緒這回走的是清新風，九頭身的她身上連身洋裝或長裙，簡直修身到無法置信；而這類簡單的搭配，則非常適合晚秋初冬，再搭上一件針織外套，就很完美囉！

+ 9 + 8 + 7

3. 《前男友狂》（モトカレマニア）——新木優子

在《前男友狂》裡，外型甜美的新木優子飾演長期對前男友「執戀」的傻女孩，由於遲遲走不出束縛，讓她的愛情一直無法向前進，展現了許多為情所苦的女孩們的心境。值得注意的是，新木優子劇中的穿著完全就像走在東京街頭的都會女子，身上的所有單品、元素都十分可愛時尚，讓編輯看了好想立刻衝到日系品牌服飾店大買特買！

+ 8 + 7 + 6

4. 《Rika》——高岡早紀

改編自五十嵐貴久《Rika》系列小說，描述女主角在身心理上保持 28 歲的用心，以及為了得到愛而不停犯罪的驚悚故事。劇中，女主角皆以碎花圖騰的衣著或洋裝作為主要穿搭，神似那種「恐怖莊園」的角色，即便是繽紛的花朵，也被一顆黑暗的心壟罩，有點神秘、又有點抑鬱，某種程度而言，也算是「蛇蠍美人」的表象吧！

+ 3 + 2

5.《地獄的女性朋友》（地獄のガールフレンド）——加藤羅莎、武田梨奈、櫻井由紀

離過婚的單親媽媽、俯首工作的 OL、高人氣的珠寶設計師，處於 20 至 30 世代間的女性，生活在一起會擦出哪些驚豔的火花？編輯覺得，這部劇三位女主角的穿著頗鮮明，也各自符合在不同職場、角色上的風格，不管是喜歡整潔端莊的 OL 風，或是高貴繽紛的熟女風，都能納入參考清單喔！

每天早上打開衣櫃，還是會花費很多時間搭配、摸不著頭緒嗎？那麼，也許就能從 2019 秋季的日劇裡，來找尋一些穿搭的技巧和靈感吧！

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】