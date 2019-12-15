【冬天穿搭】一對黑靴就過冬！三種日系配搭善用黑boots拉長比例

隨著秋冬來臨，每當外出的時候總是想破頭也不知道該穿什麼才好，如果每天穿一樣會讓造型單調無變化，希望嘗試不同搭配又擔心不適合自己而放棄，尤其在選搭鞋子時更是令人傷透腦筋，那麼推薦大家可以透過經典的黑靴，為衣著注入個性兼具的焦點風格，想知道有哪些混搭方式嗎？跟著以下穿搭參考搭配準沒錯！

# Look 1 中長半身裙 X 黑靴

每到秋冬必回歸穿搭的黑色短靴，有著百搭實穿的優點之外，還能駕馭與眾不同的風格，以長裙加上黑靴將溫柔與個性的單品混合，意外傳達專屬自我的造型魅力，更使裙裝看起來也能擁有率性表現。

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# Look 2 長版襯衫／連身裙 X 黑靴

外出時如果懶得想穿搭的話，以洋裝搭配黑色短靴的造型套路，立即營造滿分焦點的時髦感受，像是長版剪裁的襯衫洋裝混合黑靴，不僅推薦給上班族穿著，也非常適合下班的約會穿搭。

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# Look 3 針織上衣 X 高腰闊腳褲 X 黑靴

當想穿搭出簡約俐落的造型度，不妨嘗試把寬褲與黑靴結合，透過針織上衣和高腰寬褲為搭配，使整體修飾顯瘦的視覺比例，而換上寬褲剪裁的連身褲裝，再踏上黑鞋便能讓衣著呈現氣勢十足的街頭印象。

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Dappei 結語： 每當在選擇合適的秋冬穿搭時，雖然完善好理想的衣著風格，但有時鞋款搭配卻怎麼搭都不對嗎？推薦融入黑靴使造型瞬間帶來豐富層次，加上以上的 3 種風格為日常演繹令人為之一亮的時髦 Look 。

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