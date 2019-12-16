秋冬必備燈芯絨褲　大地色系百搭適合新手　學會顯瘦3招增時尚感

燈芯絨材質沈寂了一段時間，近年又再回歸時尚圈。不過，總會有部份女生擔心過份老氣或是顯胖而感到卻步。其實，只要懂得選擇與搭配就絕對不會發生這樣的情況。

燈芯絨材質應用於多種類的單品，身為「初哥」，建議還是從易於搭配不同單品的燈芯絨褲裝開始著手吧！

不過，即使燈芯絨褲配襯多項單品也能輕鬆襯出造型感，但也必須避開地雷；學會以下的穿搭原則，更可意外帶來顯瘦效果。

上輕下重

「上輕下重」的法則可有助帶來顯瘦效果。(shadesofchels@Instagram)

由於燈芯絨褲材質偏厚的關係，故穿着燈芯絨褲最擔心的問題還是怕下半身看起來較胖，當配搭同樣厚身材質的上衣時，則會顯得胖上加胖，甚至可以用上臃腫來形容。故穿着燈芯絨褲的最佳方法就是以「上輕下重」為原則，可選擇較薄身的針織材質或衛衣，便能避免臃腫的情況出現。如果喜歡休閒中性風的女生，亦能夠選擇橫間紋的貼身T-Shirt，帶來率性感之餘，貼身材質也有助呈現身體線條，增加柔美感。

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大地色系

大地色系的燈芯絨褲較為百搭。(uniqlo_with@Instagram)

要是你懷着戰戰兢兢的心情嘗試燈芯絨褲的穿搭，那麼建議從顏色方面入手，先避免選擇淺色系顏色，而是挑選較為百搭的大地色系，配搭深色或淺色的上身衣服也完全沒有唯和感。當然，也可配襯大地色系上衣，營造更和諧統一的造型；同時燈芯絨與格紋一樣，需避免選擇紋路大的款式，而是應該選擇較細的直紋款式，以免帶來放大的視覺效果。

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燈芯絨 x 燈芯絨

燈芯絨外套搭配燈芯絨褲更添時尚氣息。(timorshafir@Instagram)

搭配燈芯絨褲的方法有許多，若要配合外套作穿搭的話，也可選擇牛仔外套甚或是大玩材質搭配，襯上西裝褸，令造型稍稍增添一份正式感。不過，還能以燈芯絨外套搭配燈芯絨褲的方法，增加整體造型的搶眼程度！不管是本身已經搭配好的套裝還是自行搭配燈芯絨單品，都能營造一致及時尚感。

另外，建議挑選燈芯絨外套時，也可選擇Oversized款式，帶來滿滿的率性感與街頭風格，穿着時亦可捲起手袖，露出內搭上衣的手袖位，不但呈現出層次感，同時彰顯慵懶氣息。