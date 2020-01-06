蕭亞軒「小鮮肉收割機」162cm靠3招顯超模長腿　示範短褲最佳長度

睽違四年，現年40歲有「小鮮肉收割機」之稱的蕭亞軒終推出了《Naked Truth》（赤裸真相）的新專輯，專輯主打歌《當你和心跳一起出現》的MV更邀得其24歲男友黃皓擔任男主角，影片中她與男友甜蜜互動看似幸福非常，其平日的惹火穿搭也同樣引起網民的熱議。

睽違四年後，女歌手蕭亞軒終於推出新專輯《Naked Truth》，更釋出首波主打歌曲《當你和心跳一起出現》！(WEIBO@蕭亞軒)

蕭亞軒是「小鮮肉殺手」全靠個性顯高穿搭？

台灣女歌手蕭亞軒（Elva）在自己40歲生日的時候，公布戀情並承認跟24歲的「小鮮肉」男友黃皓相戀，發展相差16年的姊弟戀（《當你和心跳一起出現》宣傳照）

早前在40歲生日當天，蕭亞軒在微博上高調放閃，釋出與24歲男友黃皓面貼面的親密照，並承認與他發展相差16年的姊弟戀。出道20年的她，最為人津津樂道的是其14段的緋聞全屬「姐弟戀」，當中不乏是圈中男神界的代表人物，如「台灣第一帥」王陽明、祝釩剛和歌手周湯豪等。當中最令網民印象深刻相信是與憑電影《那些年我們一起追的女孩》爆紅的柯震東之間的兩年戀情。

現時28歲的柯震東因多次被媒體揭發吸毒的問題，星途浮浮沉沉 (ig@kaikaiko) 個子不高卻擁有惹火身材的蕭亞軒，總是吸引比她年輕的「小鮮肉」，相信除了她是一個人美歌甜的跳唱歌手外，她還擁有時尚且具獨立個性的穿搭術，她身高162cm，就算沒有長腿仍可以穿出「超模辣腿」，結合自身的特色來完美駕馭不同衣服。

相信依靠穿搭術來增加個人魅力是她吸引眾多「小鮮肉」的小秘訣，就讓筆者介紹數個蕭亞軒「穿出長腿」的穿搭術，讓一眾單身的女生在新一年都可以桃花旺旺。

1.下身需失蹤？

蕭亞軒透過「下身失蹤」的穿搭術來拉高身長的比例(ig@hsiaoelva)

蕭亞軒原來不但是歌甜聲美，更是一個具備時尚觸覺的女星，年輕時她在台灣復興美工畢業，到大學修讀流行管理，畢業後更到加拿大從事服裝設計師助理，不過機緣巧合，在一次的歌唱比賽中獲得第一名，隨即便開展自己的歌唱事業。

個子不高的蕭亞軒卻穿出「超模辣腿」 (ig@ hsiaoelva) 擁有時尚觸角的蕭亞軒，明白即便自己沒有長腿也可以透過「下身失蹤」的穿搭術來拉高身長的比例，「下身失蹤」即只穿上一件「Oversize」的上衣，長度剛好遮蓋臀部及下身衣服，只展露雙腿，便可達到修飾拉長的視覺效果，感覺更性感。

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2.留意短褲的長度

蕭亞軒平日也十分愛穿短褲 (ig@hsiaoelva)

筆者發現蕭亞軒不管在表演台上，還是私下的服裝都是十分鍾情穿短褲，不論是牛仔、漆亮皮或是布質地的短褲均常出現在她的個人照上。原來她認為短褲可以露出較為大比例的腿部肌膚，在視覺的比例上會讓人認為腿部的長度比起實際的更為纖長。不過挑對「短褲長度」也是很重要的一步，因為過短的短褲有時會容易突顯身材的缺陷，因而無法達到修飾身材的效果，最好的短褲長度是達大腿三分之一的款式，所以高度不同的女生其所挑選的褲子長度也是不相同呢！

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3.過膝長靴

膝長靴可以達到拉長腿部的效果(ig@hsiaoelva)

想不到過膝長靴可以達到拉長腿部的效果，有些女生或認為穿着過膝長靴會讓人有一種成熟的感覺，其實只配搭合適的衣著便可以顯得型格具時尚感。過膝長靴可顯得腿直、腿幼和顯腿長，挑選一對合身長筒的過膝長靴，可大大起顯瘦之效。加上不少過膝長靴均是配上不同高度的鞋跟，帶來增高的效果。