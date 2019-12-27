想穿出逆天長腿？必學「高跟鞋黃金比例」﹗3大人氣靴子品牌推薦

個子矮小的女生都想擁有一雙逆天的長腿，雖然可借助不同的穿搭術將身型比例視覺上拉長，不過最直接的方法還是穿上一對高跟鞋來修飾腿部比例，只要學識計算「身高和鞋跟高度」的黃金比例，就可以讓自己的腿型看來更修長和顯瘦，更可散發一陣陣幹練而性感的女人味。

韓國長腿女神全智賢，擁有173.5cm的傲人身高，穿上高跟鞋的她簡直像一個巨人似的 (junjihyun_81@instagram)

近期秋冬流行踝靴，不少女生都心動很想入手一對來作襯衫之用，不過嬌小女生總擔心靴子容易顯腳短，而紛紛選擇高跟靴款，值得留意的是，穿上鞋跟過高的踝靴不但難以走路，更不會拉長腿部的線條，反而會更加突顯小腿肌，視覺看來小腿更為顯得粗壯，不想弄巧反拙地穿出「大象腿」，學懂以下的鞋子「分割比例」就萬無一失了！

打破迷思：不是鞋跟愈高愈顯瘦

吉吉·哈蒂德(Gigi Hadid)是現時當紅的走台模特兒，身高更擁有178cm，就算穿不穿高跟鞋也擁有長腿，但是矮小的女生應該如何選擇一對不會顯腳粗的鞋子 ? (GETTY)

一條數學公式就可以為大家找出屬於自己命中注定的高跟鞋高度，加上高跟鞋是許多女生必備的單品之一，不論是上班還是出外約會，穿上一對高跟鞋都能增添不同感覺的氣勢，更重要是能修飾腿部比例。在數學世界中，有一條叫做「黃金分割」比例的計算公式，當中最佳的黃金比例近似值約是0.618，用上這個數字就可以用來推算最適合你身高的鞋跟高度。

公式如下：（腿長+鞋跟的高度）÷（身高+鞋跟的高度）≈0.618

全智賢即便已經是兩個孩子的母親，但是身材仍保持得很好! (VCG) 以韓國女神級代表全智賢為例，身高173cm的她擁有105cm長腿，接近48吋，如將全智賢的身高代入「黃金分割比例」的公式上，並假設平日的她都是穿上5cm高的高跟鞋：（105+5）÷（173+5）≈0.6179，與「黃金分割」的近似值0.618很接近，表示穿著5cm高的高跟鞋是比較合適她的。

當清楚了解如何選擇一對適合自己高度的高跟鞋或踝靴後，女生們當然要入手一對2019 秋冬必備的靴子吧！當女生除了懂得挑選一對專屬自己的鞋子外，穿上一雙時尚的靴款也是很重要，進入秋冬後，正是靴子的天下，不管是輕熟女風、日常休閒風還是帥氣型格風都可以靠著一雙靴子達到不同的造型風格，以下筆者就總結了3個近年人氣高企的靴子品牌，讓女生們都可以購入一對型格好看且不會輕易撞款的靴子。

Dear Frances

Dear Frances雖然是倫敦小眾鞋履品牌，但其全部鞋履卻全在意大利人手製造，可以說是品質絕對有保證。(ig@dearfrances)

Dear Frances是一款來至英國倫敦的小眾品牌，當世界都不斷地追逐時尚的潮流，但這個品牌卻喊著：「Slow fashion down」來說明時尚應該要慢下來而不是快速的流動。鞋履全在意大利人手製造，鞋履簡約卻不失獨特的設計味道，鞋履設計亦經常加入令人驚喜的細節，例如在皮鞋後加入木質、編織和透明塑膠造鞋跟的元素，每次的設計都讓人眼前一亮。

+ 6 + 5 + 4

Miista

Miista是一款來至西班牙的設計品牌，更採用義大利精緻皮革和不同的特殊材質，專注於立體輪廓造型的呈現 (ig@miista)

Miista是一款來至西班牙的設計品牌，來自西班牙的Laura Villasenin和普通人一樣，擁有一個祟高的創業夢，身為設計師的她對鞋履的設計、用料材質和工藝都有著一定程度的要求，終於在2010年，建立了自己的鞋履品牌。鞋履的設計融入了西班牙傳統的懷舊精神，更混合了當代倫敦時尚的的摩登元素，讓到入手的用家可以穿出自己獨人無二的風格。

+ 5 + 4 + 3

Reformation

Reformation 是著名的美國品牌，更是一個支持環保的時尚品牌，近年才發展鞋履系列 (thereformation.com)

Reformation 是著名的美國品牌，更是一個支持環保的時尚品牌，英國王妃梅根也是其衣服品牌的愛好者，但Reformation在鞋履方面卻是一個新手，今年才推出了品牌第一個鞋履系列，今次的秋冬系列鞋履也保持一向的型格獨特風，不論配上成熟或是型格的衣服亦可，讓人一看就很想入手。