歐陽娜娜的三個「少女穿搭法則」　善用Converse、緊身褲曬長腿

今天我們要聊的就是這位承包了編輯選題庫半壁江山的——歐陽娜娜。 雖然歐陽娜娜比在演藝圈中備受質疑，但她的穿搭一直被仿傚，而且有自己的特色，甜美中帶帥氣又有少女感 ，注重舒適度又實用，對於20歲上下的女生極具參考性。讓我們一起來看看有哪些技巧可以學習吧！

︳帥氣街頭風

跟某些女星變換不定的風格不同，歐陽娜娜的私服風格穩得一比，80%都是帥氣的街頭風。她尤愛oversize的寬鬆上衣，而且都是很基礎的款式，比如衛衣、基礎長 Tee、運動外套等等，都是大家常見的單品。在選擇下身搭配的時候可以遵循上松下緊的原則，例如oversize搭配緊身長褲，就完全不會顯臃腫。

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今年街頭潮品非羊羔絨外套莫屬。這種看上去就很有重量的外套，建議你內搭一件 crop top，露出一點腰間肌膚，既有腰線也減輕了造型的沉悶。下身搭配一條潮一點的運動長褲，隨便穿一雙匡威街頭範就出來了。



顏色上，如果看膩清一色的黑白灰街頭風，推薦你嘗試男女通穿的軍綠色。和亮眼的橘色搭配吸睛提氣色，和黑色搭配也是又美又颯~

她常常在鞋子上動「心機」，比如她最常穿的馬丁靴。馬丁靴不但是街頭單品的代表，它還有增加腿長的效果，特別在穿緊身褲的時候！娜娜這一身純黑 look 就是靠這個組合拉長腿的。

除了馬丁靴，Converse 高筒布鞋也有同樣的作用，誰還說增加腿長要穿高跟鞋呢？還有運動鞋出現的次數，多到數都數不過來。特別留意一下，她為了顯高顯輕盈，露出了腳踝，本屆心機大獎頒發給你！

她身上的 Le Boy 可是非常好搭哦，就算是街頭風也沒在怕~除此之外，還可以多用一些街頭飾品，像是髮帶、球鞋、潮襪、個性墨鏡這些，輕鬆打造街頭風！

︳親民甜美風

她的鵝蛋臉加上兩個小梨渦，穿甜美風能甜死個人。不需要花裡胡哨的裝飾，也不需要一卡車花朵的庇護，只需要一條簡單的碎花裙就能做到了。上身搭配純色針織衫，甜度調適得剛剛好。

甜美風常常用到的蕾絲元素，現實生活中卻很容易踩雷。搭配針織開衫就可以把蕾絲的甜美感稍往下壓，不過分甜膩的鄰家妹妹就此誕生！針織搭半裙的穿法，在南方這個天氣就剛剛好啦~

她的鵝蛋臉加上兩個小梨渦，穿甜美風能甜死個人。不需要花裡胡哨的裝飾，也不需要一卡車花朵的庇護，只需要一條簡單的碎花裙就能做到了。（IG@nanaouyangfansclub_）

牛仔褲也可以甜美嗎？沒錯，她給大家示範了滿分搭配。上衣搭配 Chanel 粉色針織套裝，外加粗花呢版的流浪包，甜美中帶著復古感。

粗花呢經典復古，漆皮流浪包會更容易搭配，小巧玲瓏，適合精緻的你~

Chanel風的小洋裝直接穿成下半身消失，搭配學生氣的過膝長襪，同樣也是少女到冒泡！

香奶奶風的小洋裝直接穿成下半身消失，搭配學生氣的過膝長襪，同樣也是少女到冒泡！(IG@nanaouyangfansclub_)

︳Girly與man的平衡

在大家都以為歐陽娜娜都只適合做甜心的時候，她卻以另外一種方式驚豔了大家，那就是Girly與man的平衡！穿上西裝能有多帥？遇到她之後，這個問題可能需要修改為「穿上西裝有多漂亮」。修身西裝的裁剪，分明就是 cool girl 的代名詞，要是玩「下衣失蹤」的遊戲露出長腿。

要是把顏色換成少女氣的粉色，又是眼前一亮的造型，她真的很會玩。一不小心就娘得有點俗氣的小皮裙，娜娜用休閒感的格子襯衫來搭配，穿出小女人的性感又有小男生的帥氣。還有腰間一定不能少 mini 腰包的裝飾，不然搖滾味道還差那麼一點點！

真絲襯衫同樣可以用休閒單品來中和娘氣，像她直接在外面套了一件牛仔外套和闊腿褲，仙氣與炫酷的雙重夾擊。

另外用中性單品搭配也是一種好選擇。例如她這一身復古的方領上衣和中性的西裝褲結合，Girly與man的完美平衡！腰間金屬皮帶提升精緻度，造型簡單卻有細節感。要是她手上的包包換成其他顏色就更完美啦~

有很多人說當女明星臉蛋好就夠了，真的是這樣嗎？有些明星顏值爆表了，又有自己專屬的造型團隊，造型卻讓人無力吐槽。

漂亮很重要，衣品好更重要，但變好看從來不是一瞬間的事情，需要日積月累的學習和嘗試，相信歐陽娜娜的好品味也不是一天就養成的。所以為了衣品的提升，請大家一直努力下去吧！

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