【宇宙時尚】鄧紫棋IT Bags法則：CHANEL、LV袋襯Cap帽衛衣無違和

鄧紫棋（G.E.M）於《我是歌手》、《中國新說唱》等節目登場後，知名度水漲船高，她的日常服穿搭更是備受關注，近年甚至被廣大網友稱讚「穿搭進步很多」（據傳是因為造型師男友的關係），每每對她在Instagram上PO出的日常照給予極高評價。

雖然鄧紫棋的穿搭大多偏向休閒兼具帥氣，舉凡帽Tee、破褲、Cap帽，這些你我日常生活中都時常着用的單品，但不曉得大家有沒有發現，其實鄧紫棋的手袋來頭都不小！不論是CHANEL、Louis Vuitton、Gucci，各個出鏡率極高，鄧紫棋將貴氣的手袋，成功的混搭於帥氣休閒風格造型中。

按圖看鄧紫棋如何將CHANEL、LV、Gucci等名牌精品手袋融入休閒穿搭中▼

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精品手袋可說是身為小資女的我們，入手第一個精品的敲門磚。但不論何種袋款，在日常搭配時，你是否也會不小心陷入「精品手袋只有一種風格」的迷思中呢？例如Chanel只能選擇偏向優雅且具女人味的服裝；Balenciaga適合街頭休閒感的穿搭；HERMÈS比較貴氣⋯⋯假設你對精品手袋存有這樣的刻板印象，不妨先來看看G.E.M的手袋搭配搭法則，或許妳會從中找尋到新的穿搭靈感！

1. 利用精品手袋襯出型格風

誰說衛衣不能搭配精品手袋？仔細觀察鄧紫棋的Instagram後你會發現，衛衣大概是她最常穿用的單品，而這件LV印花衛衣，在衣袖處的菱格圖案設計，讓整體看起來不會太過無趣，搭配上街頭感十足的黑色破褲、Twist手袋，並束起俐落的馬尾，即可營造出中性的時髦感。如果擔心下半身比例太過沉重，不妨善用墨鏡裝飾，髮型便不會過於單調。

帽Tee可說是各位懶女人的好朋友，偶爾外出不想太過邋遢，同時又希望看起來帶點個性，這時帽Tee絕對會是你的最佳幫手。而最適合搭配帽Tee的手袋則非「腰包」莫屬！它能夠讓整體穿搭看起來較有重點，亦不會比例失衡，看起來街頭味十足。對於服裝顏色挑選有障礙的讀者，可以參考鄧紫棋選擇和Prada腰包的同色系穿搭，肯定不會出錯！

鄧紫棋（gem0816@Instagram）

如果穿厭了同色系穿搭，不妨駕馭「跳色」袋款！不想花太多時間思考今天要穿哪件衣服的時候，白衣加上黑褲的組合絕對不會出錯，這已經是女孩們的「定番」造型了吧？當衣服選擇不會出錯的保守色時，可以和G.E.M一樣嘗試在袋款上展現出玩心。JW Anderson的亮橘色肩背包令人難以忽視它的存在，整體看起來不僅時髦，還會讓朋友覺得你是位穿搭高手！（所以紫棋到底是有幾多條穿窿褲？）

2. 如何用精品手袋配搭休閒風格？

出國度假特別適合時髦又好活動的連身褲裝，再搭配上遮陽帽以及露趾涼鞋，看起來相當輕便。度假不適合手上還拎着一個手袋，所以可以選擇實用且好搭配的斜肩背包，能夠替偏休閒的造型提升時髦度，個性又帶點俏皮。

鄧紫棋（gem0816@Instagram）

若不想讓帶有女人味的連身長裙看起來過於成熟，不妨像G.E.M一樣選擇厚底白鞋，即可為整體造型增添休閒感。而為了避免視覺效果太過隨便，利用CHANEL的小包讓穿搭直接升級一個質感，再加上頸鍊、充滿玩心的造型眼鏡，宛如鄰家女孩般叫人不愛也難！

鄧紫棋（gem0816@Instagram）

你沒看錯，G.E.M也曾挑戰過下半身失蹤穿搭！一身隨性恤衫，在腰身處繫上寬腰帶，可以達到修飾身形的效果，再加上Cap帽和頸鍊的點綴，讓恤衫不會太過正式，並利用優雅的CHANEL小包中和整體略為休閒的氛圍，看起來女人味十足，相當適合準備要前往約會的女孩。

以上兩種精品手袋的混搭風格你學會了嗎？其實，精品手袋不是只能搭出奢華又貴氣的形象，不論你喜歡休閒、優雅還是個性風格，只要適當的平衡好不同風格的單品選擇，並利用其餘配件強調細節，相信你也能掌握要領！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】