【德魯納酒店】IU飾演高冷社長張滿月　劇內造型、單品逐個捉！

最近討論度最高的韓劇，相信不用摩登少女提出來，你們自己都會秒回說《德魯納飯店》了吧？沒辦法，誰叫IU「張滿月」社長本人太有魅力了，這種霸道女總裁style就是要圈走我們這群追劇少女的心呀！

每次一集都像是在看高訂時裝周一樣，美到讓人想截圖放桌布瞻望社長的高衣Q（Facebook@tvN）

《德魯納飯店》一開播立刻空降排行榜，沒辦法，除了可以看到高冷的滿月時不時就態度傲慢把具燦成吃得死死外，重頭戲絕對是要看滿月的衣櫃有多厲害啊！每次一集都像是在看高訂時裝周一樣，美到讓人想截圖放桌布瞻望社長的高衣Q，至於社長的穿搭有哪些重點，就讓摩登少女告訴你吧！

#搶戲耳環



華麗到極致，基本上張滿月每套造型都會配上一副醒目的耳環，通常尺寸都會大到讓人無法忽視，bling bling的大耳環有著修飾臉型的效果，透過這樣的對比，可以讓你的臉在視覺上又小了一圈呢！

bling bling的大耳環有著修飾臉型的效果（IG@dlwlrma）

如果你覺得精緻的水鑽耳環對你還說太華麗呵，跟自己的風格好像不是那麼搭，也可以試試看金色的圓環式耳環，以最經典的造型配上2019年大勢的金色，即便只是基本的T恤配牛仔褲，搭上這類型的耳環也可以讓你整個人chic起來，台灣的夏天還先別學她穿紅色皮衣吧！你會中暑的～

金色的圓環式耳環，以最經典的造型配上2019年大勢的金色，即便只是基本的T恤配牛仔褲，搭上這類型的耳環也可以讓你整個人chic起來（Facebook@tvN）

#多層次項鍊



你們有帶項鍊的習慣嗎？張滿月社長就有，即便她已經有很吸眼球的耳環了，她還是不會捨棄帶項鍊的機會，Coco Chanel所說的：「 Less is more」鮮少發生在張滿月身上的，項鍊一條有點少，兩條剛剛好。

頸鍊x長項鍊、頸鍊x鎖骨鍊（這兩者在長度上有小小的長度差異），短+長就是多層次項鍊的搭配祕訣，顏色盡量以同色系為主看起來才不會突兀（Facebook@tvN）

如果你是一個「多層次項鍊」穿戴新手，來～別慌，跟著摩登少女一起觀察滿月的脖子，記得這樣的搭配組合：頸鍊x長項鍊、頸鍊x鎖骨鍊（這兩者在長度上有小小的長度差異），短+長就是多層次項鍊的搭配祕訣，顏色盡量以同色系為主看起來才不會突兀。

「 Less is more」鮮少發生在張滿月身上的，項鍊一條有點少，兩條剛剛好（Facebook@tvN）

#韓妞髮夾



在韓妞圈掀起風潮的髮夾，身為飾品控的張滿月怎麼可能會沒有？記住奢華是她的代名詞，今天不能帶項鍊就是要夾髮夾，好嗎？永遠讓自己的身上出現2種以上的飾品，你才能跟上社長的華麗時尚。

永遠讓自己的身上出現2種以上的飾品，你才能跟上社長的華麗時尚（Facebook@tvN）

但我們一般常人不太能像她一樣，日常生活中都戴上那個會閃瞎路人的水鑽髮夾，想要跟著一起帶髮夾，你我比較適合這個造型，用多跟色彩繽紛的細長髮夾，集中在頭髮的其中一側，不要完全夾死在頭髮上，只讓髮夾固定在頭髮的最上層就好，夾太裡面很容易死板。

用多跟色彩繽紛的細長髮夾，集中在頭髮的其中一側，不要完全夾死在頭髮上，只讓髮夾固定在頭髮的最上層就好，夾太裡面很容易死板（Facebook@tvN）

#頭紗帽子



你們以為摩登少女會錯過最具指標性的這一幕嗎？拜託～我追得多勤！社長對著市長開槍那幕不曉得重看多少次，而她這套本來就氣勢十足的紫色緞面洋裝配上極具戲劇效果的黑色頭紗寬沿帽，原本就擁有女王氣勢的造型，因為頭紗寬沿帽而多了女人味與神祕感。

她這套本來就氣勢十足的紫色緞面洋裝配上極具戲劇效果的黑色頭紗寬沿帽，原本就擁有女王氣勢的造型，因為頭紗寬沿帽而多了女人味與神祕感（Facebook@tvN）

人生不能只有棒球帽，秋冬一下子就來了，你可以準備入手像是女人味十足的寬沿帽、boyish的報童帽，這些都可以融入在你日常穿搭中，像是全黑穿搭時多一頂帽子，就能夠讓你的整體造型看起來更加完整喔！

你可以準備入手像是女人味十足的寬沿帽、boyish的報童帽，這些都可以融入在你日常穿搭中，像是全黑穿搭時多一頂帽子，就能夠讓你的整體造型看起來更加完整喔（Facebook@tvN）

#連身裙x裸色高跟鞋



每回穿上連身裙後，你是不是都會在鞋櫃前面大傷腦筋，不曉得自己到底應該要配哪雙鞋子好呢？這時候不妨就學學滿月社長吧！經常在劇中穿上連身裙的她，腳上總是專穿著可以「延伸腿部線條」的裸色高跟鞋，人整個很lady。

經常在劇中穿上連身裙的她，腳上總是專穿著可以「延伸腿部線條」的裸色高跟鞋，人整個很lady（IG@dlwlrma）

即便是穿上韓妞們最愛的碎花洋裝，她也是離不開裸色高跟鞋的，但是摩登少女也知道高跟鞋是需要練習才能有種毫不費力的輕鬆感，所以你也改穿像是裸色的貓跟鞋（會有3-5cm高度）、裸色娃娃鞋，這些比較女孩風的鞋子，搭配起來的效果也不會遜色喔！

改穿像是裸色的貓跟鞋（會有3-5cm高度）、裸色娃娃鞋，這些比較女孩風的鞋子，搭配起來的效果也不會遜色喔（IG@dlwlrma）

#花上衣x素下身



即使我們在看劇的時候都覺得滿月穿搭風格很高調，但她可不會犯下讓自己穿到眼花撩亂的時尚錯誤，當碰上上半身較為花俏的襯衫時，下半身就會選擇素面的裙裝或是褲裝，讓大家將視線集中在上半身，這樣的穿搭技巧也非常適合嬌小的女孩學起來。

當碰上上半身較為花俏的襯衫時，下半身就會選擇素面的裙裝或是褲裝，讓大家將視線集中在上半身（IG@dlwlrma）

滿月每一個偏向日常（現代？）的穿搭時，我們都應該要學起來，紅色的印花襯衫配上黑色高腰西裝褲，將衣服紮進去裡面後繫上皮帶，想要顯瘦就是要強調腰身，這樣的穿搭方式就連平常出去玩都可以直接複製起來。

紅色的印花襯衫配上黑色高腰西裝褲，將衣服紮進去裡面後繫上皮帶（IG@dlwlrma）

▼▼按圖放大看更多「張滿月」社長的造型吧！▼▼

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看到這裡，有把張滿月社長穿搭的小技巧學起來了嗎？如果你還是沒有了解的話，她可能會這樣看你，覺得自己華麗的時尚秀通通白費了！而根據摩登少女簡單估計，現在演到她可能已經換超過30套了吧～接下來她還會出現哪些會讓人一秒淪陷的美豔造型，就讓我們繼續追劇追下去吧！

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【本文獲「WISHNOTE」授權轉載，原標題：《德魯納酒店》根本IU時裝秀！張滿月社長穿搭6 point一次看！】