【12星座穿搭】買鞋過農曆新年增魅力！學獅子女鄭秀文穿這款靴…

新年就快到！準備好新衣拜年逗利是了嗎？別少自「女鞋」的力量，揀選到適合你style的鞋子，能夠提升你的個人魅力，瞬間給異性不一樣的感覺！假如女生們正打算入手新鞋，不妨先參考一下你的星座，根據獨有的性格特質，選擇一對能突顯你個性與氣質的鞋子吧！

了解星座的性格特質，可助你更易找到適合自己的鞋款，提升魅力與異性緣。（Instagram@sammi_chengsauman）

水瓶座：最怕撞款！

適合鞋款︰天鵝絨材質的靴子

水瓶座外表性格保守，但心底裡卻熱愛自由，最怕單調守舊及一成不變的生活，凡事都獨當一面，不隨波逐流。冬季最適合穿靴子，短版長度到短裸最能顯逆天長腿。經典的鞋款加上獨特的設計元素，不妨選擇天鵝絨材質的靴子，加上金屬幼跟，有高大的感覺，適合最怕跟人撞款的水瓶座。

雙魚座：小細節令魅力Up！

適合鞋款︰簡約尖頭高跟鞋

情感觸覺特別強的雙魚座，最愛發白日夢，整天幻想真命天子的來臨。如果魚兒能每分每秒都在最佳狀態，你的白馬王子終有一天會看到你的努力的！不妨常備一對基礎款式的尖頭高跟鞋，增添女人味。選擇有小重點的鞋款，例如金屬高跟，能令異性眼前一亮呢！

白羊座︰御姐風範

適合鞋款︰及膝長靴​

白羊座性格爽朗，為人不拘小節，從不跟人計較，十分豪氣。韓國熱爆女團BLACKPINK的Lisa正是白羊座的女生，她最喜歡穿及膝長靴，盡顯完美修長腿形，很有御姐風範！

韓國熱爆女團BLACKPINK的成員Lisa正是白羊座女生，她最喜歡穿及膝長靴，盡顯完美修長腿形，很有御姐風範！（Instagram@lalalalisa_m）

金牛座：愛自在

適合鞋款︰舒適休閒鞋

錢、錢、錢、錢...... 金牛座給人的印象就只剩下「錢」嗎？沒錯，牛兒踏實又穩重，愛賺錢也愛省錢，買回來的鞋子就是要夠划算，可是什麼鞋子能每天都穿得上呢？穿高跟鞋可能會腳痛，還是穿一雙舒適的休閒鞋比較自在，金牛座的唐詩詠和IU最喜歡穿休閒鞋！牛兒同時擁有超強的審美觀，不是普通一雙鞋子都可以，而是要選擇一些有亮點又百搭的款式。

韓國女星IU最愛穿舒適的休閒鞋。（Instagram@iu_leejieun516）

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雙子座：打造女強人style

適合鞋款︰有特色鈕扣的尖頭鞋​

雙子座是聰明人，領導能力高，好勝心強，可是性格陰晴不定，時常被人誤會雙重人格，因為雙子也實在太「世界女」了，不如選擇一對實用又有設計的鞋吧！平底鞋夠實用，加上尖頭設計，帶點女強人的感覺。帶點設計的款式，例如有特色的鈕扣，就算每天都穿，也不會令穿搭顯得沉悶。

巨蟹座：迷人自信來自安全感

適合鞋款：粗跟短靴

論「宅」，12星座裡，巨蟹座必定是第一位。巨蟹座顧家，又有負任感，因為「家」能給蟹兒最需要的安全感。如果難得外出，就穿一雙經典款的短靴吧！升格為人母的陳凱琳屬巨蟹座，她不時穿短靴。粗跟走路特別穩，款式百搭易襯，穿搭絕對不會出錯，適合需要安全感的巨蟹。

升格為人母的陳凱琳屬巨蟹座，也愛穿短靴。（Instagram@ghlchan）

獅子座：突出個人魅力夠潮

適合鞋款：針織襪靴

獅子與生俱來便是萬獸之王，獅子座的霸氣實在是非同凡響！為了突出個人魅力，一定要穿上最流行的鞋款。香港天后鄭秀文愛穿時興的針織襪靴，選擇特別的拼色，特別亮眼，輕易就成為眾人的焦點！

香港天后鄭秀文是霸氣的獅子座，愛穿時興的針織襪靴。（Instagram@sammi_chengsauman）

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處女座：追求完美

適合鞋款：簡約經典

凡事追求完美，處女座就是這樣愛追求不可能的事。遇到不完美的事，處女會表現得毫不介意，其實心裡急得要命，巴不得處處都挑剔一番，盡善盡美。事事講究的處女座最適合穿上簡約的鞋款，設計愈經典簡單，愈安全，無處挑剔就對了！

天秤座：突顯優雅氣質

適合鞋款：蝴蝶結平底鞋

雖然天秤座時常給人有優柔優柔寡斷的感覺，但這是因為天秤本身愛和平，性格又善良。熱愛和平的天秤女，不喜歡爭鬥，總是散發優雅迷人的感覺，而一雙蝴蝶結平底鞋便是與斯斯文文的天秤最相配！

天蠍座：令人意想不到

適合鞋款：鞋跟設計要別樹一格

請不要問天蠍座的自信是從哪裡來的，小編可以答你「是與生俱來的！」。天蠍座天生就擁有滿滿的自信，有點自我，腦袋裡想著讓人猜不透的事，總是會給人驚喜！以為是經典款的尖頭鞋？原來後跟另有玄機！為穿搭弄點心機，就是往往令人意想不到。

人馬座：隨心散發開朗氣息

適合鞋款：穆勒鞋

人馬座是12星座裡的開心果，個性開朗樂觀，是個有趣的人。人馬愛自由，一切隨心所欲，無拘無束，同時帶點傻氣慷懶。一雙密頭半拖鞋形的穆勒鞋便最適合人馬了，易穿又易脫，加上可愛的花紋，令人倍感開朗。人馬座的幸福人妻李亞南，懷孕時最喜歡就是穿這種穆勒鞋。

人馬座的幸福人妻李亞南，懷孕時最喜歡穿這種穆勒鞋。（Instagram@therivergirl）

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12) 山羊座：工作狂愛穿牛津鞋

山羊座是個有計劃的人，任何時候都能找到自己的目標，然後一往向前，因此時常都被指是個超級工作狂！正正是因為熱愛工作，所以是極度實幹型的人。一雙帥氣的牛津鞋能突顯山羊既勤奮又有品味的個性。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/24)