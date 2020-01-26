【韓星穿搭】Jennie、Lisa最愛這款帽? 四大流行帽款 小臉又時尚!

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「私服」一詞常常於網絡上出現，私服除了指遊戲裡的「私人伺服器」外，時下年輕人更關注的是明星們離開螢光幕、舞台、公開場合後，私底下的服裝打扮，簡稱「私服」。隨着韓風的盛行，韓國女星漸漸成為了女生們追隨的潮流指標，韓星的私服更成為了她們的穿搭範本。若果你不時也有留意韓星們的Instagram，應該不難發現在近年來韓星們的私服中，最頻繁出現的時尚飾物單品絕對是 —— 帽子。

說起來，帽子的用途可以稱得上是多不勝數，譬如遮太陽、防紫外線、擋風、保暖。但是，帽子更重要的任務絕對是為整體造型加分、突出個人穿衣風格、加強時尚感，而且選對適合自己臉型的帽子更可以有效修飾臉型輪廓，同時帶有瘦臉效果！假若碰上一、兩天突然不想化妝、不想為頭髮弄造型，甚至是懶得洗頭髮，只要一頂帽子便可以幫忙掩飾一切😝

帽子的款式林林總總，想挑一款適合自已的帽子並非易事，單是款式都已經令人看得眼花繚亂。既然如此，不妨參考一下韓星們都在戴哪一款帽子，一起來偷偷師吧！

漁夫帽

漁夫帽是潮人必備的單品之一，百搭易襯程度亦是眾多帽款之中的冠軍。首先，漁夫不挑臉型，各種臉型都能夠輕易駕馭漁夫帽。其次，漁夫帽可以修飾臉型，例如高額頭、高顴骨等缺點都能依靠漁夫的帽簷「神不知鬼不覺」地掩蓋起來。

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Lisa是韓國女團BLACKPINK成員之一，擁有精緻五官及纖幼身材，被網民封為「人間芭比」。Lisa獨特的個人穿搭風格也成為了粉絲們模仿的對象，而Lisa私下的穿搭偏好休閒運動風，漁夫帽也是她最常配戴的時尚單品之一。

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鐘型帽

鐘型帽顧名思義就是指形狀像鐘的帽子，雖然鐘型帽早在1980年代就出現，但卻在這一、兩年間突然重新掀起一股熱潮。鐘型帽乍看之下與漁夫帽相似，但仔細觀察就會發現大為不同。鐘型帽的帽身呈圓弧型，帽沿較低及往下垂，同樣具有修飾臉型線條的效果，不挑臉型，即便是方型臉的女生也可以放膽入手。

韓國時尚ICON泫雅也鍾情於鐘型帽，羊毛氈、絨布以及藤編材質的鐘型帽通通都是泫雅的心頭好。

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針織帽

單凡踏入秋冬季，就是針織帽的天下。針織帽保暖之餘，又可以輕易營造出一種慵懶休閒的街頭運動風格，想要在茫茫人海裡脫穎而出的話，針織帽是令人一眼就能馬上注意到的時尚單品，非常搶眼。在挑選針織帽時，選擇寬大一點、材質硬挺、粗針織或顏色鮮艷的款式都可以令視覺上顯得臉更小。

女團BLACKPINK成員之一的Jennie有著「人間Chanel」的美名，時而甜美可愛、時而冶艷性感的時尚風格令她早已成為各大品牌的廣告寵兒，每每在Instagram上發佈的私服照片都能登上網絡熱搜。Jennie私下喜歡穿戴各種類型的帽子，而最近亦頻頻以針織帽示人，單靠一款簡單的淨色針織帽都能夠增添街頭造型感。

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棒球帽

棒球帽不分季節，屬於萬年不敗的經典帽款，而棒球帽的熱潮更是歷久不衰，並常常出現於各明星藝人們私底下的機場穿搭中，用於遮蓋倦容或素顏，戴上它便能完美隱身於人群之中。強烈建議女生們都必須要人手一頂，以備不時之需（素顏外出必戴）。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/24)