Scarlett Johansson兩當選「最性感女性」　紅地氈黑歷史慘不忍賭

第92屆奧斯卡頒獎禮（92nd Academy Awards）在香港時間2月10日舉行，一如既往除了公布名單，紅地氈便是第二戰場，一眾女星都花盡心思打扮，不過穿搭這玩兒，不是每個人天生便是焦點，巨星也有黑暗史，像是性感尤物施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）也有過去。

Scarlett Johansson 憑着《婚姻故事》和《陽光兔仔兵》獲最佳女主角及最佳女配角提名，雖是落選，但也是一種肯定。（Getty Images）

Scarlett Johansson 紅地氈造型加分 仍失落兩大獎

今屆，「黑寡婦」Scarlett Johansson 憑着《婚姻故事》和《陽光兔仔兵》獲最佳女主角及最佳女配角雙料提名，出席紅地氈時她更帶上編劇未婚夫Colin Jost上場。

留回及肩髮的Scarlett，盤起頭髮，垂下一些髮絲，不像去年梳起短髮走帥氣路線Scarlett 穿上一色銀色平口拖尾禮服，高貴大方，原來是來自 Oscar De La Renta的高級訂製系列，許多明星如Sarah Jessica Parker、Taylor Swift 等，都曾穿着出席紅地氈，也是明星御用婚紗。Scarlett 禮服上身由一串串的金屬鏈組成，前衛又不失優雅，腰間部分有透視設計，透出她的肌膚，但又不會過分性感，加上絲絹材質的設計，盡顯她的曲線，婀娜多姿，走起路上來，金屬串會隨着步伐搖曳，更動人；平口設計，露出Scarlett背後代表著女兒Rose Dorothy Dauriac的玫瑰花紋身，一貫她性感型格的形象。

Scarlett Johansson 是許多人心目中的性感女神。（Getty Images）

性感尤物也曾是時裝車禍代表

35歲的 Scarlett 身材玲瓏浮凸，又有些微肉感，不是只有病態瘦，就是性感的代表，更在2006 和 2013 年兩度被《Esquire》選為「當今最性感女性」，從此便與性感尤物掛勾。

擁有好身材的 Scarlett 出席活動或紅地氈時，經常成為焦點，但從小出道的她也不是一開始便是鎂光燈焦點，出道初期她的紅地氈穿搭都是不堪入目，不是太隨意，便是把缺點放大。

Scarlett Johansson 年輕時也曾是「時尚車禍」代表。（Getty Images）

好身材、肉感是優點，同時是缺點，不可以亂穿衣服，一不小心「鬼崇肉」便跑出來，就像 Scarlett 是 S曲線，下盤屬較大，如果穿厚重的牛仔褲、或不貼身的裙裝，便會更顯肥大，就像她初期以鬆身裙子為主，不能凸顯她的曲線美，加上David Bowie的「Mullet」造型 ，真不是人人能駕馭，令 Scarlett 像個「師奶」般，但當時她才20多歲，正值青春少艾；後來，她留回中長髮，又染了紅色頭，慢慢找回適合自己造型，像是貼身長裙是非常適合她，就算是金色、綠色也沒有難到她；她又曾一度剪了超短髮，配上黑色、金色的貼身短裙，型格又時尚。

「肉肉女」穿搭貼士：

應認清自己的優缺點，先從布料選起，避免選太厚重的布料，會有增磅效果，絲娟、雪紡等是不錯的選擇；如果你是下盤較大，便不要免強穿短褲、短裙，突出自己缺點，中長裙、長裙比較適合，如果想露腿不妨，穿開衩設計便可以。

按圖看Scarlett Johansson 多年由時裝車禍變成性感尤物＝＝＞