【情人節．性感內衣】Zara姊妹牌登陸香港　6IXTY8IGHT最大競敵？

作為女生，購物選擇特別多，手袋要分返工袋同出街袋，連內衣也有分功能內衣和性感內衣。 來到特別節日，總要花心思一下，為二人增添情趣，除了大眾的Peach John、6IXTY8IGHT外，女生還有甚麼選擇。

來自西班牙的 Oysho是Zara的姊姊品牌。（oysho@Instagram）

小性感之選：Oysho

Oysho是一個來自西班牙的品牌，與Zara是同一集團，在2001年創立，以大眾化價位，並提供流行元素的內衣，吸引不少女生支持。

選擇內衣時，面料是十分重要，影響舒適度之餘，也可能導致敏感，Oysho注重細節和面料，均使用亞麻、舒適的棉質等天然材料；設計不會太誇張，但又不失性感，以蕾絲花邊、繡花、印花設計製成，適合偶爾耍小性感的女生；另外，她的內衣設計十分精緻，露出來也不會讓人覺得是內衣，平時當bralette穿搭也是不錯的選擇。

除了內衣和睡衣，品牌也提供內衣系列、睡衣居家系列、泳裝穿搭配件、運動服飾及鞋履；現時香港已有又一城及時代廣場2間分店，就算想情人節「last minutes」才買也不用怕。

Kisskill 是來自澳洲品牌，由Jane Carrodus在2013年創立。（kisskill_lingerie@Instagram）

成熟性感：Kisskill

上圍豐滿的女生便「啞巴吃黃蓮」，要買到一套好看的內衣已經非常難，常常只有「阿婆款」選擇，要不就是素色系列，日本內衣品牌統統都不用考慮，不如轉戰澳洲品牌Kisskill，品牌非常適合身材豐滿的女生，圍數可提供至14DD（36DD／80DD）。

Kisskill的設計偏向成熟性感，不強調功能，只談展現女性的婀娜線條，面料以絲質為主，光滑柔軟的面料給人溫柔性感的感覺，主色則以黑白藍，絕不是「小妹妹」喜歡的款式。主打性感，當然不少得蕾絲設計，但前扣式內衣設計才是品牌的主打，一來方便懶惰的女生，二來品牌在前扣位置通常會加以設計，如放上金屬拉鍊，令身材視覺上更豐滿，同時展現性感且強勢，另外，她更有推出互相呼應的拉鍊設計內褲，增添情侶間的情趣。

另外，她有一個超性感系列「G-Strings」，全都是掛脖式設計的內衣，前衛又性感，大膽的女生不妨看看；香港暫未有門市，不過女生可以透過網購入手，約一星期時間送到香港。

荷蘭內衣品牌Love Stories近年大受女生歡迎。（lovestoriesintimates @Instagram）

解放胸部：Love Stories

歐美有許多巨有潛質的內衣品牌，像是荷蘭內衣品牌Love Stories，不少歐美女生都非常喜歡，品牌的Instagram已有21.5萬人追蹤，在大型網購平台也可以入手，可見她的受歡迎程度。

品牌在2013年成立，創辦人Marloes Hoedeman希望藉着自己的體驗，以解放胸部為主打，設計出舒適又有小性感的內衣；內衣大部分都是無鋼圈的設計，以蕾絲、織帶、布料等拼接，布料也是使用了較優質的，就算是蕾絲也不會刺刺的；此外，Love Storise也為新娘推出一系列內衣，以淡粉色的絲質面料為主，配上蕾絲花紋、蝴蝶結和荷葉剪裁，浪漫又迷人，除了大日子，也是不錯的禮物送給情人；香港暫未有門市，網購需 4 - 7日便送到香港。