Kylie Jenner手袋房曝光公開百萬Hermès　誰24小時聘保鑣看守？

喜歡手袋的女生，通常也想家中有一個巨大無比的衣櫥專放手袋，可以整齊放好手袋，又能慢慢欣賞，但香港地少，而且不是人人都擁有上百個手袋，更不要說一個手袋櫥櫃，可能只有上流社會的人才做；不如偷窺一下名人的手袋櫥櫃，滿足一下好奇心也好。

Kylie Jenner不時會在她的手袋房間自拍。（kyliejenner@Instagram）

一個手袋過百萬：Kylie Jenner

美國名媛Kylie Jenner在她18歲創立了個人美妝品牌，更曾以22歲之齡成為「全球最年輕億萬富翁」，更以10億美元（約78.4億港元）身家擠身全球富豪榜第2057位。

熱愛時裝與美妝的她，是一個手袋收藏家，在她手上會看到各種絕版、限量版、古董手袋，單單看她的收藏也有夠開心，為了保護好她的手袋，Kylie當然對衣帽間下足苦工，她在家中間了一間「小」房間收藏手袋，以鏡面設計，只安裝上層架，讓手袋像店舖般排列整齊展示，Kylie會按不同牌子去擺放，有Chanel、Fendi、Louis Vuitton、Dior等數不清的品牌，而她指Hermes的收藏是她最愛，更是一個不錯的投資，不少復古手袋款式更是Kylie母親送給她的，她更提到如果不幸家中失火，只能帶走一款手袋，一定是Hermes Himalaya Kelly 手袋，手袋採用罕有的白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮，估值15萬美金（約116萬港元）。

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美國著名美妝YouTuber Jeffree Star以粉紅色為主題設計他的衣帽間。（jeffreestar@Youtube）

24小時保鑣看守：Jeffree Star

現在「Youtuber」成為吸金行業之一，香港Youtuber Jenn也透露月賺6位數字不是夢。現年34歲的Jeffree Star是美國著名美妝YouTuber，2014年創立個人美妝品牌，年賺1億美元，他更是2018年度福布斯美妝博主收入排行榜的第一位，賺錢能力十分高。

Jeffree也曾與大家分享他的衣帽間，相當奢華，他以粉紅色為主題，同樣以層架展示他的手袋，以不同的手袋大小、設計分類，他同樣以Hemres手袋為主，他曾說過心情不好的時候便會買Hermes的Birkin去解悶；家裡收集了多個價值連城的手袋，Jeffree當然要好好保護，他請了3個全副武裝的保鏢24小時待命，家中裝了超過100個監視器，進入時更要透過虹膜和指紋雙重識別解鎖，庫門更是採用了銀行金庫的材料，由10000磅的防彈不銹鋼打造，防水、防火、防盜、防煙、防切割、防鑽、防爆破，對一般人來說有錢買手袋，也未必有錢保護它們。

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Aimee Song雖然沒有豪華的衣帽間，但她的收藏也不少。（songofstyle@Youtube）

較貼地： Aimee Song

來自美國的時尚博客Aimee Song，從2007年營個人網站「Song of Style」，其後更涉獵Instagram和YouTube，2016年更入選了福布斯30位30歲以下的創業家，而她所推出的書藉《IG百萬粉絲養成術》更當時長佔《紐約時報》的暢銷書排行榜，到現在她每天還是會跟大家分享穿搭照，她手上的手袋款式多不勝數，真是讓人羨慕。

但Aimee的衣帽間並不及Kylie Jenner與Jeffree Star 誇張奢華，較貼近一般人，她在衣帽間的最頂部全都是她的手袋珍藏，她更拍片與大家分享，單是一個Celine Classic Box Bag，她已經擁有4個不同顏色、不同大小，如果要選擇一個Classic Bag，她非常推薦大家選擇Celine；另外，Aimee較貼近流行時尚，未必像Kylie大多入手較保值的Hermes，她大多是Designer Band的手袋，她推介Celine、The Row、Louis Vuitton、Chanel和Dior；另外，她也會在層架上設一個掛勾掛着一些她喜愛的手袋，方便使用又可以當展示品。如果想看最時尚當季的手袋款，Aimee的手袋收藏一定可以解答到一眾女生。