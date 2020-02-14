衣櫃斷捨離　造型師分析3大In & Out單品　大地色單品全部留低？

「武漢肺炎」疫情令不少人減少外出，於是網購就成為消閒的好伙伴。不論你想網購換季，或是衣櫃斷捨離，記得也要小心選擇。 3位名人造型師Britt Theodora、Philippe Uter和Laura Sophie Cox就曾向英國媒體《Who What Wear》分享未來的時尚新趨勢，可聽從他們的提意以外，更可順道為衣櫃內的過時單品進行斷捨離。

到底有哪些In & Out單品呢？就參考一下造型師們的建議吧！

Out：羽絨外套 In：Boyish風格大衣

倪晨曦以短裙配襯大衣。(misselvani@Instagram)

厚重的羽絨外套向來都不是女生的心水，不過卻因為保暖的關係而「被逼」穿上，Britt Theodora就認為羽絨外套將被淘汰，改穿Boyish風格的大衣也同樣能達到保暖的功效，亦更見時尚。

穿搭貼士：

Boyish風格大衣的版型通常傾向輕微的Oversize，故可以選擇針織上衣與牛仔褲或直身剪裁的半身裙作配襯，以免產生過份臃腫的感覺；如果同時想要打造顯瘦、顯高的視覺效果，仍可搭配短褲或短裙。

同時，也可透過一些小技巧降低大衣笨重的感覺，例如選擇設有腰帶設計的款式，以呈現腰部線條；或直接加上平日使用的皮帶在大衣外，避免看起來過份肥胖，亦能增添Mix & Match的穿搭樂趣。

Out：Logo In：中性色調

唐詩詠以tone on tone方式搭配中性色調服裝。(natalietong53@Instagram)

每隔一陣子，就會出現一股Logo熱潮。雖然能夠突出所穿的服裝為某品牌的出品，但尤其對於法國女生來說，這絕對不能夠呈現出優雅感，故Logo單品並不會出現於她們的身上。Laura Sophie Cox亦認為Logo單品將會不再流行，反而中性色調的簡單設計才是接下來的時尚趨勢。

穿搭貼士：

中性色調大多較為百搭，容易搭配不同的服裝造型。除了日常經常會選擇的黑、白、灰以及深藍色，還有大地色系可供選擇，比起深色系服裝亦會比較柔和，能夠營造出更輕鬆、亮眼的感覺。中性色調最常見而且穩打穩陣的搭配方法，就是tone on tone，以同色系的服裝令造型變得更一致；另外，中性色調也可達到提亮的效果，從而讓膚色更為顯白，同時打造乾淨俐落的感覺。

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Out：厚底運動鞋 In：低跟穆勒鞋（Low-Heeled Mules）

低跟穆勒鞋（Low-Heeled Mules）為秋冬季的時尚新趨勢。(hello_jackieo@Instagram)

雖然市面上仍有不少品牌推出厚底運動鞋，甚至連時尚街拍也不乏看到它的蹤影，不過Philippe Uter認為厚底運動鞋的潮流已經持續了一段長時間，而且外形輪廓比較笨拙、不特別美觀，故認為低跟穆勒鞋（Low-Heeled Mules）能夠取代它的地位，亦比較能予人一份較女性化與性感的形象。

穿搭貼士：

最佳與最懶惰配襯低跟穆勒鞋（Low-Heeled Mules）的方法，當然是搭配連身裙，尤其是貼身或修身剪裁的款式，都能額外營造出女人味。不過並不是每個女生都喜愛以裙款示人，而且有時候亦會希望當天的造型能夠慵懶一點；建議可選擇以毛衣、牛仔褲的方式搭配Mules，中和休閒感之餘亦能彰顯出一份優雅。Mules甚至可以搭配Smart Casual，例如大衣、西褲等，既帶正式感亦不失時尚氣息，故一對低跟的Mules絕對可成為每日穿搭必需單品。

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（資料來源：Who What Wear）