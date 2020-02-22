【穿搭】BLACKPINK、IU、秀智愛牛油果綠 一招襯出韓式青春休閒風

不少香港女生都愛韓風Style，韓星們的穿搭一向都是潮流指標！最近BLACKPINK Lisa、Jennie、IU、f(x) Krystal、秀智、允兒都愛上牛油果綠色，剛好這隻特別的綠色被評定為2020的大熱流行顏色，穿上身亮眼顯白又夢幻活潑，能襯出糖果小清新，最適合走韓風時尚的軟妹子了！

BLACKPINK Jennie喜歡休閒又舒適的運動裝。（Instagram@jennierubyjane）

女生們千萬不要因為見「綠」就卻步，以為很難駕馭又不知怎襯......不用怕，這隻牛油果綠色你一定會迷上！韓星們都搶先示範綠系的時尚穿搭，散發減齡可愛少女感。看看BLACKPINK Lisa、Jennie、IU、f(x) Krystal、秀智、允兒的示範吧！你還等什麼呢？

BLACKPINK Lisa的牛油果綠穿搭很潮。（Instagram@lalalalisa_m）

秀智皮膚雪白，穿牛油果綠色很有氣質。（Instagram@skuukzkys）

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韓式青春休閒風 配搭黑白效果最好

根據Coloro X WGSN的報告，2020年定必十分流行Neo Mint（薄荷綠），色調正與牛油果綠色沒差，帶點粉嫩卻又亮眼的糖果色，可愛又清新！參考過以上韓國女神們的穿搭，不難發現其實就算是綠色也不會難襯，上身穿上牛油果綠，下身就襯牛仔、黑、白色的下裝便絕對沒錯。這種綠色給人清新、簡潔的感覺，特別適合皮膚白皙的女生。選衣方面，選淨色便可以，不用刻意選擇有印花的，把重點放在這可人的顏色上，還可以輕鬆打造出韓式青春休閒風。

Nike運動休閒服 在家也可打造小清新

不過現在正值武漢肺炎蔓延時，就算有可愛的衣服也比較少機會穿，還是多待在家中比較好。不過宅女們也要在家中多運動，強健體魄，免得幾天過後肥了一個圈！不妨從運動休閒服入手，Nike今年新推出的衣服，無論是Sports Bra、T恤、褲或裙，很多都換上今季最流行的牛油果綠色。穿得美，運動也能多點動力呢！

女子加大針織運動衫 HK$649

NIKE SPORTSWEAR NSW女子加大針織運動衫 $649 (Nike)

NIKE SPORTSWEAR 女子短袖短上衣 HK$399

NIKE SPORTSWEAR女子短袖短上衣 $399（Nike）

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/22)