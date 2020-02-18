木村光希超齡造型再惹劣評　厚粉「死亡妝容」驚嚇現身時裝週　

被稱為「最強星二代」的木村光希(Koki)在父親木村拓哉和母親工藤靜香的強大光環下，一出道就瞬間成為了媒體和大眾的焦點，在娛樂圈和時尚圈都非常吃香，備受矚目的她成為了各品牌的寵兒，更是各大時裝週和品牌活動的常客。

「最強星二代」木村光希(Koki)一出道就備受矚目，是各大品牌的寵兒。(koki@IG)

擁有父母優良基因的木村光希雖然今年只有17歲，卻已經有170cm的模特兒身高及出眾的外表，每次出席活動的造型打扮都會成為熱話，不過年紀輕輕的木村光希卻經常打扮得太過成熟，多次的造型都受到網友批評「用力過猛」甚至「老土」，最近她受時裝品牌COACH邀請出席紐約時裝週，一身超齡的打扮引起了網友的熱議。

驚嚇造型現身時裝週

木村光希獲時裝品牌COACH邀請出席紐約時裝週，造型卻遭到網友負評如潮。(koki@IG)

木村光希穿上了一身桃紅色的皮革長風衣，加上水藍色的復古波點長裙，雖然感覺古典但卻帶點俗氣感，但是她的髮型和妝容才是最大敗筆。由於木村光希屬於健康的小麥色膚色，因此過於艷麗的妝容其實會讓她的膚色顯得更黑，更加老成。木村光希當日的妝容是紫色煙燻妝加深紅色的唇膏，雖然是似乎想打造復古感，但是在她的臉上卻像是老了20年。網友看到照片後紛紛驚呼這是「死亡妝容」、批評「這個妝看起來好髒」、「強烈建議換造型師」，網友更指同在現場的29歲日本名模水原希子看上去比她還要年輕，完全是一個極度驚嚇的時裝車禍現場。

木村光希的驚嚇超齡超型照：（小心慎入）

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木村光希衣著造型經常「出事」

其實木村光希也不是第一次出現時裝車禍，去年12月她曾經受邀出席內地愛奇藝的頒獎典禮，以一身湖水綠色仙氣紗裙出席活動。但她再次被網友批評造型過於成熟，其實筆者認為服裝很顯氣質，反而又是妝容出現問題，綠色煙燻眼影加上桃紅色的唇膏，即使顏值再高也很難駕馭，因此整體造型看上去才會顯得「出事」，缺乏木村光希本身年齡應有的青春少女活力感。對比起同場的另一位星二代歐陽娜娜，其身穿一身黑色露肩長禮服，簡約又突顯氣質，又不會過於成熟，加上乾淨不過火的妝容，整體看上去舒服又仙氣滿滿。

木村光希身穿湖水綠色仙氣紗裙出席活動，但是妝容加髮型讓整體看上去很老成。(koki@IG)

對比起同場的另一位星二代歐陽娜娜，其身穿一身黑色露肩長禮服，簡約又突顯氣質，又不會過於成熟，加上乾淨不過火的妝容，整體看上去舒服又仙氣滿滿。

按圖看更多木村光希時裝車禍照：（小心慎入）

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沒有濃妝抹艷的木村光希更有星味

其實木村光希私下的穿搭活力又青春，更符合她小清新的氣質。(koki@IG)

其實木村光希只是在出席活動時的造型出事，她私下的穿搭活力又青春，簡單的運動套裝加上淡妝已經很好看。木村光希擁有精緻的輪廓，氣質清純，其實素顏就很出眾，只需要略施脂粉就已經很漂亮。木村光希私下很少塗濃厚的眼妝和紅唇，反而只是塗顯氣色的淡粉紅或珊瑚色唇膏，即使有眼影也只是日常的大地色。她的日常穿搭顏色也比較鮮艷活潑，更符合她的年齡，看來造型師是時候要換一換了。

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