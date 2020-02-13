【情人節2020】留在家一樣有浪漫情人節　10部經典愛情電影推介

由於武漢肺炎疫情的緣故，不少人都減少外出，避免染病風險。今年這個「不一樣」的情人節即將到來，不能出去約會那就窩在家中過二人世界吧！以下就為大家介紹一系列經典必看的愛情電影，和另一半一起在家享受著燭光晚餐、看看電影，重溫甜蜜的對白和劇情，其實也是另一種浪漫情趣。

《情約一天》 (One Day)

Whatever happens tomorrow, we had today. I’ll always remember it. 無論明天發生什麼事，至少我們擁有當下。

《情約一天》(One Day)是很多人心中經典的愛情電影。(《情約一天》劇照)

有時候得不到的愛情才是最深刻的，《情約一天One Day》是很多人心中經典的愛情電影，男主角Dex和女主角Emma是從畢業邂逅到成為知己，更約定了每年的7月15日都要見面，相識20多年都一直遵守這個約定。Dex和Emma陪伴彼此度過人生的每一個階段，在彼此心中都有著說不出口的重要地位。

Emma一直把對Dex的愛意深藏心中，看著名成利就的Dex身邊女人一個換一個，苦澀的暗戀讓不少女生產生共鳴。而Dex其實一直愛著Emma也不自知，直到Emma在他低潮期也義無反顧地陪伴他身邊，他才認清自己的心意，兜轉了20多年幸好沒有錯過彼此。很多愛情都是在對的時間遇見錯的人，錯的時間遇見對的人，最終就會與愛情擦身而過，希望大家也會珍惜當下，珍惜一直陪伴在身邊的人。

《情約一天》更多浪漫劇照：

《觸不到的她》 (Her)

We are only here briefly. And while I'm here I want to allow myself joy. 我們的生命那麼短暫，稍縱即逝，所以我決定要讓自己快樂。

《觸不到的她》是一套發人深省的科幻愛情電影。(《觸不到的她》劇照)

如果跟另一半是科幻迷的話，可以選擇這套發人深省的科幻愛情電影《觸不到的她》。男主角是今年的奧斯卡影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix），而女主角則是Scarlett Johansson，但是電影裡只會出現她的聲音。劇情講述未來世界發達的科技為人類製造了人工智能的伴侶，根據主任的喜好興趣而設定，一個百分百完美的情人，就是電腦裡的一把聲音，沒有實體，卻更讓人有想像的空間。

男主角Theodore是個不擅交際又孤獨的失婚男，敏感細膩的Theodore認識了人工智能的Samantha，經過了相處更愛上了她，對一個虛擬的聲音打開了心房，雖然Samantha只是一堆數據，但是比起與現實世界的情侶缺乏靈魂溝通的相處更來得真實，讓觀眾思考到底虛擬的愛情稱不稱得上愛情，還是只是一個慰藉孤獨的人的產品而已？

更多《觸不到的她》浪漫劇照：

《天使愛美麗 》(Amélie)

Sans toi, les émotions d'aujourd'hui ne seraient que la peau morte des émotions d'autrefois. 沒有你，良辰美景，更與何人說。

《天使愛美麗》是一套法國的浪漫喜劇電影。(《天使愛美麗 》劇照)

《天使愛美麗》是一套法國的浪漫喜劇電影，古靈精怪的女主角Amélie讓人一見就會愛上，她是一位愛幫助別人的善良女孩，最愛就是幫人牽紅線，就像身邊的天使一樣把關愛送給別人，可是卻忘記了自己也學要被愛。現實中也有很多這樣的女生，常常為別人著想，卻忘了自己的幸福。電影透過Amélie有趣的視角去審視愛情最單純的美好，而Amélie的幻想世界會帶給人一種奇妙又好笑的感覺；溫暖又深情的男主角也會讓觀眾不禁陷入戀愛，找回初戀時那種純潔美好的感覺。電影的拍攝畫面更是非常有詩情畫意，充滿著濃厚的法國浪漫情懷，是一套讓人想一再回味的電影。

更多《天使愛美麗 》甜蜜劇照：

《 親愛的，原來是你》( Love，Rosie)

No matter where you are, and who you're with, I will always, truly, completely, love you. 無論你在哪裡，在做什麼，或是和誰在一起，我會永遠，真心地，完全地，愛你。

《 親愛的，原來是你》講述一對情梅足馬的男女。(《 親愛的，原來是你》劇照)

「友達以上，戀人未滿」是愛情中最心酸的狀態，故事講述青梅竹馬的男女主角從小一起長大，他們是彼此的家人兼朋友，但是因為18歲時的一個誤會讓兩人漸行漸遠。兩人各自經歷了自己的人生，戀愛、結婚、懷孕、出軌、離婚等挫折，但是緣分卻再次讓他們相遇，最後到底他們是終究要錯過彼此，還是發現最愛的原來就是身邊那位呢？這就要留待大家去細細品嚐了。

更多《 親愛的，原來是你》甜蜜劇照：

按圖看更多情人節電影推薦：