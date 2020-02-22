【想見你】35歲柯佳嬿演高中生零違和感 私下減齡穿搭要訣公開　

正當韓劇、美劇當道的時候，最近身邊卻很多朋友都在熱烈討論一套台劇《想見你》，這套劇的人氣可以說最近席捲中日台多地，集愛情、懸疑、穿越推理等元素，題材非常新鮮，而劇中的女主角柯佳嬿演技更讓人印象深刻。

台劇《想見你》成為了最近最多人討論的熱門電視劇，女主角演技讓人印象深刻。(alicekochiayen@IG)

柯佳嬿同時分飾兩角，一個是27歲樂觀熱情的黃雨瑄和18歲內向的陳韻如，柯佳嬿的外表即使飾演兩個年輕角色都毫無違和感，但是原來她已經35歲了！柯佳嬿日常的穿搭更是年輕有活力，穿搭風格是偏小清新的文青風，現在就為大家分析她的減齡穿搭技巧。

35歲的柯佳嬿擁有一顆少女心，性格活潑又古靈精怪。(alicekochiayen@IG)

連身裙褲裝

連身長裙也是柯佳嬿很喜歡的穿搭，墨綠色的連身裙斯文秀氣，還很顯高。(alicekochiayen@IG)

柯佳嬿雖然已經35歲，但是看她在IG分享的照片古靈精怪的拍照方式非常可愛，穿搭也是個文藝少女。很常看到她穿連身的單品，例如連身長裙、連身褲裝或者吊帶連身背心。除了方便穿搭之餘，連身單品更可以營造不同的風格，例如長裙可以展現斯文氣質，連身褲裝可以顯得知性幹練，而吊帶連身背心又見可愛甜美，不同風格穿在柯佳嬿身上都一樣好看。不喜歡露腿或者下身比較胖的女生也很適合連身服裝，可以輕鬆修飾下身短處。柯佳嬿的服裝顏色都是以大地色或者米色為主，都是文藝少女最愛的色調，清新減齡。

柯佳嬿連身裙褲裝穿搭參巧:

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牛仔外套

牛仔外套在柯佳嬿IG的出鏡率非常高，牛仔元素的服飾可以增加造型和活力感，是減齡必備單品。(alicekochiayen@IG)

牛仔外套在柯佳嬿IG的出鏡率大概有一半以上，可見她對牛仔外套的喜愛程度。牛仔外套不但百搭有型，而且牛仔元素的服飾可以增加造型和活力感，是減齡必備單品。柯佳嬿最常在牛仔外套裡配搭簡單的印花T恤，有時候也會配搭淑女長裙或者半身裙。另外柯佳嬿很喜歡把牛仔外套配搭高腰寬褲，既可顯瘦又顯腿長，慵懶又隨性，是日常外出方便又不用思考的配搭。

柯佳嬿牛仔外套配襯技巧:

Boyfriend Oversize風

Boyfriend Oversize風是隱藏年齡的最佳穿搭。(alicekochiayen@IG)

柯佳嬿其中一個很顯年輕的穿搭風就是Boyfriend Oversize風，她很喜歡寬鬆的T恤，一件簡單的鬆身白色印花T恤加牛仔褲，簡約樸素但卻青春感十足，說是20出頭的大學生都有人相信。另外Boyfriend Oversize風最適合的就是配上一頂棒球帽，讓整體穿搭更加型格。柯佳嬿的帽子款式也很多，除了棒球帽之外，還有文青最愛的漁夫帽，配上柯佳嬿的短髮造型，怎麼看都是青春少女一名。

Boyfriend Oversize風穿搭重點:

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日系淑女風

柯佳嬿也很喜歡比較日系的熟女風穿搭，突顯她的靈氣。(alicekochiayen@IG)

當然除了文藝風之外，柯佳嬿也會有比較熟女的穿搭，而且風格也偏向日系。柯佳嬿尤其最愛碎花單品，穿上復古的碎花上衣和碎花長裙讓她散發著甜美又典雅的氣質，另外她也很喜歡帶有透視感的恤衫，配上百搭的牛仔褲和白鞋，時尚又簡單，更透著一絲絲的小性感和女人味。

上班也適用的日系淑女風: