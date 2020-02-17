韓國電視台票選「最美女星」　宋慧喬、全智賢都輸給這位「媽媽」

韓國娛樂圈一向美女如雲，而韓國KBS文化研究所定期就會進行問卷調查，票選出韓國娛樂圈的最美女星排行榜，2020年的榜單最近已經出爐，宋慧喬、全智賢等常見女星都上榜，就連最近熱播電視劇《愛的迫降》的孫藝珍都榜上有名，但是這幾位天然美女都輸給了這位女星，現在就為大家公開排名吧！

第10位 裴秀智

在韓國被稱為「國民初戀」的秀智擁有清純的氣質，一直都是受年輕人追捧的女星，曾經是韓國女團Miss A的成員，舞蹈和歌唱實力都是受到認可的。智秀除了能歌善舞之外，她的演技也是愈來愈精湛，在影視上的作品也愈來愈多。智秀最聞名的就是她的牛奶肌膚，素顏近看皮膚一樣白滑無瑕，這也為她的美貌加了分。

散發清純氣質的秀智被稱為是「國民初戀」，不但能歌善舞，而且演技精湛。(skuukzky@IG)

按圖看秀智護膚秘訣：

第9位 孫藝珍

今年38歲的孫藝珍依然美麗動人，凍齡美貌連年輕女生都會讚嘆。韓國人對於孫藝珍的顏值評價一向很高，被稱為是「最上鏡女演員」，年輕時期的孫藝珍更是初代的「國民初戀」女神，即使已經37歲狀態卻仍然像少女一樣，駐顏有術。孫藝珍曾經在節目上分享她的四大日常護膚方法，到底這位女神的凍齡秘訣是什麼呢？

孫藝珍被指是逆齡生長，38歲的依然像個少女一樣，保養得宜。(《愛的迫降》劇照)

按圖看孫藝珍凍齡護膚秘訣：

第8位 鄭允熙

鄭允熙是很早期的女星，也是70年代韓國的元祖級氣質國民女演員，70年代的女星對於美的標準是鵝蛋臉加上雙眼皮很深的大眼睛，反而沒有那麼追求白皙皮膚和高鼻子。70年代的鄭允熙到現在還能上榜，她的魅力跨越時代，果然厲害！

鄭允熙是70年代韓國的元祖級氣質國民女演員。(KBS)

第7位 金惠秀

現年49歲的金惠秀被韓國人民稱為是「國民美魔女」，也是韓國娛樂圈的不老神話，歲月似乎沒有在她的身上留下痕跡，一點也不像接近50歲的女人。不論是皮膚還是身材都保持得非常好，魔鬼身材更是讓女生羨慕。金惠秀出道30年，在影藝圈是前輩級，更包攬了韓國三大電影頒獎典禮的影后，實力非凡。

49歲的金惠秀被韓國人民稱為是「國民美魔女」，不論是皮膚還是身材都保持得非常好。(kimhyesoo_signal@IG)

韓國票選「最美女星」TOP 6：(按圖查看)