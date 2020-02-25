【美甲DIY】天生甲形特別短醜？一招即變修長+粉裸貝殼添氣質

有人說「指甲是女生的第二張臉」，女生美甲是必需的，修長嬌滑的雙手，氣質的甲殼絕對能在男生心中加分！醜醜的指甲又怎能看得下去呢？如果你的甲形天生又醜又短，加上有咬指甲的習慣的話，那你便要及早改善這個問題了。「天下無醜女，只有不勤力的女人」，只要學會一招，就算天生甲形超醜也可以變得修長。

就算天生甲形超醜也有辦法變得修長。（Youtube截圖@妮寶貝指甲）

有些人天生甲形修長好看，但有些人卻為甲形短醜而感到懊惱。不過這個問題是可以解決的，只要肯花點心機和耐性，也可以後天補救！有Youtuber展示有女生的指甲長得特別短小，指甲呈扇形向外翹，甲床面積亦很小，雙手看起來有點笨拙。不過經過29週的矯正後，指甲變得修長好看，突然長出纖纖玉手。Youtuber更提醒除了要矯正甲形外，還有一個謢理秘訣，就是要注意雙手和指甲的保濕，多塗指甲邊緣油，修護指甲，平日亦要避免傷到指甲。

其實所謂的矯正指甲，意思即是美甲，平日到美甲店多修甲，做Gel甲，讓指甲有足夠時間生長，待一段時間過去，指甲便可以在呵護下生長得好看。不過去美甲店做美甲每次也要花幾百元，就算每月做一次對小資女而言也不是個小數目，其實在家也可以輕鬆做美甲DIY！初學者可以試試百搭易襯的粉裸色主題，如近年流行的貝殼和金箔款式，簡約耐看，能瞬間氣質提升！不妨看看以下簡單易做的款式作個參考，同時搜羅出Gel甲必備入門工具List，十分適合入門女生們。

粉裸色的美甲款最耐看。（Instagram@misshunnyig）

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按下圖看美甲必備入門工具：

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按下圖看美甲必備裝飾配件：

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/25)