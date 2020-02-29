【愛的迫降】孫藝珍劇中名牌美鞋成焦點　搜羅奢華替代品$500有找

韓劇《愛的迫降》近日爆紅，浪漫淒美的劇情，實在令不少女生不禁瘋狂追看。女生都愛帥氣暖男玄彬，更愛氣質滿滿的美魔女孫藝珍，38歲的孫藝珍在劇中打扮高貴又有仙氣，她的奢華穿搭才是劇中的重點呢！孫藝珍飾演一名富家千金，穿搭由頭到腳都是貴價名牌，想學習女神的韓系氣質穿搭也可以從替代品入手！

韓劇《愛的迫降》最近牽起熱潮。（《愛的迫降》劇照）

抗疫時期，多留在家煲劇是個不錯的選擇，人氣韓劇《愛的迫降》燒著不少女生，女生們都想成為像孫藝珍一樣的美麗優雅。孫藝珍在劇中的穿搭高貴時尚，身上不少單品價位都很高，包包過萬元、衣服和美鞋都幾千元不等。如果想學孫藝珍的奢華氣質穿搭，不妨從名牌類似的款式入手，作為替代品可以省不少錢呢！以下為孫藝珍造型逐個數，看看她穿了什麼美鞋吧！

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Look 1：果凍款高跟鞋 散發性感氣場

女生家裡總要有高跟鞋傍身，出席重要場合或約會，的確能為你增添魅力。孫藝珍在劇中最愛穿高跟鞋，她穿上果凍款的鉚釘高跟鞋更是招牌，因為每集的片頭都會出現這個造型，穿上這對高跟鞋與帥氣的玄彬臨面擦過，隨身散發性感魅力。加上鉚釘款式，能令整體穿搭增了型格的氣場。她在劇中穿的是Christian Louboutin的經典高跟鞋，原價超過$5,000，現在找來的替代品只售$300，絕對值得入手。

孫藝珍在劇中最愛穿高跟鞋。（《愛的迫降》劇照）

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Look 2：尖頭銀閃高跟鞋 女人味Up！

高跟鞋本能令女生多增女人味，特別是尖頭的款式，斯文又有氣質。當中一集，孫藝珍穿著一對銀光閃閃的尖頭高跟鞋，算是經典的高跟鞋款。銀白色能突顯氣質，而且非常閃亮，瞬間成為全身穿搭的重點。

孫藝珍穿著一對銀光閃閃的尖頭高跟鞋，算是經典的高跟鞋款。（《愛的迫降》劇照）

Look 3：白色老爹鞋 休閒時尚

穿多了高跟鞋也要休息一下，換上休閒鞋就最好不過。近年十分流行的老爹鞋也得孫藝珍垂青，全白色的款式容易配襯，穿得舒適又時尚。不少品牌都曾推出老爹鞋，選一對鞋款體積較小的，會比較輕鬆好穿。

近年十分流行的老爹鞋也得孫藝珍寵幸，全白色的款式容易配襯，穿得舒適又時尚。（《愛的迫降》劇照）

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/29)