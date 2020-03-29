每個明星風光背後都有一個造型師協助，因而有人笑說「別得罪造型師」，要不然身上穿的都是「時裝車禍」。 造型師每天都要接觸不同時裝品牌，家中的珍品一定不比明星少，而且很多時明星也要從他們借，中國90後Fil小白便是吳亦凡、Victoria 宋茜的御用造型師，早前她便公開了她家，單是衣服也將近上萬件。

Fil 小白是吳亦凡、Victoria 宋茜的御用造型師。（Fil小白微博）

吳亦凡、宋茜造型師 時尚單品家裡比商場更精彩

Fil 小白（原名：顏思詩）是來自四川成都的90後女生，因為朋友一次的推動下，參加了《第一時尚》而被製作人劉夢媛看中，因而踏入造型師的行業，她現在是吳亦凡、Victoria 宋茜的御用造型師，更為中國的男團、女團styling，經常與明星一同出席時裝活動、時裝周，現在她也是位時尚博主、網紅，在微博坐擁490萬粉絲，具有強大的影響力。

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早前，同為時尚博主深夜徐老師便到訪了Fil的家裡，第一句便問到：「你家是商場吧？比商場還好逛。」Fil的家裡幾乎所有房間都擺滿衣服、手袋、飾物、鞋子等，衣服更多到要在附近多租一間屋放置，徐老師粗略估算Fil的衣服沒有一萬，但相差無幾；Fil 指身為造型師便要經常逛街，看中看準就買，有時明星都要問她借貨，如楊冪的Off-White c/o Virgil Abloh Boots、宋茜在《熱血街舞團》的造型服，也是Fil的收藏；而且別人要花錢花時間去買的款式，品牌也會主動送給她，基本所有當季時尚單品都會在她家出現。

【時尚單品過萬件】按圖觀賞 Fil 小白超誇張的家 = = >

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Fil 小白喜歡把男、女Style 混合配搭，內地稱為「娘Man」。（filxiaobai@instagram）

Fil小白造型百變 「娘Man」造型深入民心

Fil 出道數年已被大個中國大明星邀請合作，而且也擔任《YOHO!GIRL》的造型總監，影響着中國90後的年輕一代，Fil也指找到自己個人風格不容易，國內不少人沒有自我，寧願與別人一樣，這是她不欣賞的，她自己也是花了6年才找到屬於自己的風格，更因而受人欣賞、喜愛。

Fil 造型百變，更喜歡將男女Style混合，即是把街頭風格配合女性化的衣着，她覺得非常適合自己的性格，不被局限，如穿oversize大衣，卻露出長腿；選擇糖果色的飛機褸，突出甜美的風格。如果想多一些女性曲線，可以像Fil穿整套黑色貼身服裝，穿起高跟鞋，外搭一件oversize的西裝褸，便可以中和風格，不會過分性感，造型也加分。

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（資料來源：深夜徐老師、FIL小白 VLOG.19）