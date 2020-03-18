【哈里梅根】脫英後現身倫敦　手拎英國大師設計手袋是另有隱喻？

年初哈里王子和夫人梅根宣告脫離英國王室，遠走加拿大過幸福生活。早前哈里夫婦在出走後首次出席英國公開活動，傳媒焦點一度落在梅根的穿搭造型上——畢竟她手持的Stella McCartney clutch大有來頭，彷彿還好像有特別訊息想傳達呢！

早前哈里梅根現身倫敦，雙雙出席公開場合。（PHarry_Meghan@Twitter）

英國設計X王室藍色 梅根穿搭再引人揣測

梅根的穿搭打扮一向具話題性：一方面登上「2019年最會穿衣的女性」排行榜，一方面又被批評衣著不符王室氣質，更有傳英女王與梅根不和，其中一個原因是梅根常常穿著美國品牌，懶理英國顏面！

早前出席倫敦公開活動時，梅根穿上碧咸嫂Victoria親自設計的天藍色連身裙，將火辣身材表露無遺之餘又不失優雅，但最矚目的卻是包包部分，梅根手持的clutch是英國品牌Stella McCartney，難道是對王室暗示「鳥倦知還」的依戀？

英國設計師 Stella McCartney（GettyImages） 零皮革打造奢華感 梅根同款Stella McCartney收藏值超高 Stella McCartney是英國高級時裝品牌，由與品牌同名的設計師創立，有別於傳統名牌，主張純素主義的她堅持不用動物原料生產時裝首飾。即使不用真皮皮革，她的設計風格以簡約時尚為主，低調中散發名媛貴族的優雅，風靡世界各地，難怪受到梅根的青睞。

今次梅根出鏡款式是 Stella McCartney Marbled Acretate Box Clutch，它採用近年大熱的雲石流紋設計，感覺高雅大方，墨水黑色帶來幾分型格氣息，與梅根這類的新時代女性氣質非常匹配。

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到底向來「反叛」、崇尚美牌的梅根持英國設計的clutch現身，是想表達對英國的眷戀、抑或單單鍾情Stella McCartney設計，實在不得而知，但哈里夫婦相處融洽甜蜜，看來也十分滿意出走的生活呢！

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/18)