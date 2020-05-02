Celine率2020年水晶熱潮不再迷信　3大不能錯過日台小資14k金品牌

四大時裝周完美落幕，是時候整理趨勢，飾物方面當然少不了Celine by Hedi Slimane帶給觀眾的衝擊，他竟然把水晶、天然石等素材放到飾物設計中，打破一般女生對水晶鏈的印象。

Celine 在時裝騷前，在Instagram中預告會推出首個以晶石為重點設計的飾物系列，更是今季主打。（Getty Image／celine@instagram）

Celine by Hedi Slimane帶出新潮流 水晶天然石不老

在剛落幕的2020秋冬巴黎時裝周，Celine創意總監Hedi Slimane仍舊向70年代致敬，復古懷舊，並混合他酷愛的搖滾風格；但最令人驚喜是，他打造了全新的珠寶系列「Les Cristaux Celine」，Hedi把水晶、虎眼石、紫水晶、煙燻石、黃鐵礦、次石墨、赤鐵礦、星雲母與重晶石等材料，並就石材的獨特性質設計，加入於金屬配飾之中，推出各種金屬頸鏈、手鐲等，水晶飾物不再是老土代表，而成為最新潮流趨勢，帶水晶也不再只是整理磁場，而是時尚代表。

按圖看Celine 2020秋冬巴黎時裝周 ==>

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雖然Celine的創作新穎又前衛，但相信仍有不是大膽型格風的女生，未必能接受Celine的風格，不如可以嘗試以下溫文、小清新風的水晶、礦石配金屬，同樣時髦，又能適合日常配搭。

Agete 是日本小資女人氣品牌之一。（celine@instagram）

Agete

來自日本的「Agete」，在1990年經已誕生，擁有30年歷史，在日本擁有逾百間店鋪；品牌以「輕珠寶」為主，適合日常穿搭，也可出席重要場合配戴，感覺也很得體。

Agete的飾物融合古典及現代化的典雅設計，以18K、14K金、銀、寶石等材料，配合流行、簡約的設計，提供頸鏈、手鏈、耳環等首飾；品牌每季都是推出不同主題的新品，以2020春季為例，便是「海洋」為題，因而首飾都以海洋寶石 - 珊瑚與珍珠為主，清新又高貴，不少日本女生都喜歡這品牌。

此石彼石 Cishi Bishi 是台灣手工品牌。（cishi_bishi@instagram）

此石彼石 Cishi Bishi

「此石彼石」是一間來自台灣手工品牌，設計優雅又簡約，適合日常生活和隨性搭配，飾品採用配天然石，如紫晶、拉長石等，水晶透過光影的折射，散發魅力，配上14KGF（Gold-Filled）金屬製作出頸鏈、手鏈、耳環等首飾；手工品牌產量不及大品牌多，但正因如此更顯獨特性，適合不愛撞款的女生。

香港的朋友可透過Pinkoi購入，平台也提供不同國家自家品牌的飾物設計，女生不妨可在網站尋找更多適合自己的款式。

Alluressories 的設計無論平日還是重要場合配戴都不錯。（alluressories@instagram）

Alluressories

「Alluressories」在紐約起家，同樣是一個時尚輕珠寶品版，設計精緻、有個性，採用18K金、銀與寶石等材料，可以按日常或重要場合的打扮而選擇不同設計的首飾。品牌飾物均由紐約的設計團隊設計，並交於工匠人手打造，將簡約概念和傳統工藝融合，每件皆是獨一無二；當中系列「Make It Yours」最受歡迎，所有字體均由紐約設計師親筆寫成，為客人設計永恆時尚個性化的飾物；在香港也設有分店。