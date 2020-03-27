全球首個Uniqlo Park四月開幕　海景瀡滑梯　背後建築師大有來頭

穿搭筆記
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日本品牌Uniqlo可算是日本人的「國民品牌」，各種簡約、經典設計吸引一眾粉絲。今年4月，Uniqlo更跳出服裝界，設立主題樂園「Uniqlo Park」，集玩樂、購物於一身，成為日本最新景點。

Uniqlo 將在日本橫濱灣畔的三井Outlet Park開設「Uniqlo Park」（UNIQLO PARK 横浜ベイサイド店）。（Uniqlo）

日本知名建築師設計　全球首個 Uniqlo 主題樂園

Uniqlo預計在4月10日，於日本橫濱灣畔的三井Outlet Park開設「Uniqlo Park」（UNIQLO PARK 横浜ベイサイド店），主體設計由喜歡崇尚自然系、純白建築設計的日本知名當代建築師藤本壯介（Sosuke Fujimoto）負責。

主題樂園以「既是公園，也是店鋪」作為設計概念，建築設有多種遊樂設施，如瀡滑梯、兒童攀岩抱石等，更有綠化空間，讓人休息放鬆，適合一家大小假日來，也正正帶出品牌「購物家庭」的理念；樂園當然少不了Uniqlo與旗下的GU分店，分別是23,484平方尺和19,570平方尺，成為日本國內最大的店舖，提供最齊全的貨品。

按圖看看更多建築師藤本壯介的作品 == >

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Uniqlo 和 GU研發了一個服裝穿搭檢索應用程式。（stylehint.com）

Uniqlo、GU迷必備手機app：StyleHint

去年秋季，Uniqlo和GU推出一個服裝穿搭檢索應用程式「StyleHint」，用家只要在StyleHint上傳手機或Instagram上的服飾照片，程式會透過Google Cloud Vision的圖像分析服務，為使用者尋找在兩個品牌中與該服裝相似的服飾，系統還有「自主學習」能力，即如你上傳的照片愈多，搜尋結果會愈來愈精準。

應用程式同時可供使用者分享平時日常的穿搭，與其他使用者分享，Uniqlo和GU的店員也會上傳的服裝搭配，而日本即將開幕的「原宿店」便設有StyleHint的專用區域，把真實與虛擬結合，身為兩個品牌的粉絲絕不能錯過全新體驗。

雖然受疫情影響，香港的朋友短時間未必能體驗Uniqlo Park，但品牌與各大設計師合作的系列則不受影響。品牌其中最令人期待與JW Anderson的合作系列今日（3月27日）開售，或先睇衫止止癮吧！

按圖看看Uniqlo最新聯乘系列 == >

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（資料來源：Fashionsnap.com

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