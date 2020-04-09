金泰希主演的Netflix 熱播韓劇《再見媽媽又再見》（原名《Hi Bye, Mama》）開始進入大結局，催淚的劇情，讓人看得夭心。 作為女生，看劇時除了會被劇情掀動情緒，女主角身上的配飾不時也會令人分心，雖然金泰希不像《愛的迫降》中的孫藝珍，每集至少換一、兩個手袋，但金泰希劇中揹着個韓國小眾品牌引起韓國女生關注。

金泰希近日在《Hi Bye，MaMa！》飾演「鬼媽媽」，劇情十分催淚。（《再見媽媽又再見》劇照）

《再見媽媽又再見》一劇中，金泰希飾演一位去世成為鬼魂又再次翻生的鬼媽媽，在49天的回到人間生活中，本不想再打擾家人的她，在命運驅使下，最後選擇好好陪伴家人；在第9集中，金泰希在車站一幕中，揹着一個黑色梯形的Crossbody bag，簡約低調的設計，引起韓國女生討論，原來品牌是來自韓國的小眾品牌Koimooi。

Koimooi是設計師手袋品牌。（koimooi.official＠instagram）

Koimooi

Koimooi是韓國新興設計師品牌，去年9月才推出市面，但已經得到一眾韓國女星青睞，如泫雅、Jessica Jung都是品牌用家，品牌主打當代多樣性設計，手袋款式多由經典袋形作出不同變化，如水桶形和箱形；品牌暫時只有3個款式：「Mode Bag」、「Nana Bag」和「A-Bag」。

而金泰希劇中所揹的是最新2月才推出「A-Bag」，設計靈感源自圓形的唱片，因而梯形袋身上有圓形設計，在平平無奇的手袋上點綴一下；「A-Bag」採用耐用牛皮打造，是一個翻蓋款手袋，揹帶設有多個釘孔，可以調節不同長度，斜揹、側揹、手挽一樣可以；定價也十分親民，只需228,000韓圜（約1,448港元），其他袋款也是197,000 - 258,000韓圜不等（約1,250 - 1,638港元），值得小資女入手。

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iines 價錢親民吸引不少韓妹追捧。（iines.co.kr）

iines

iines 在2017年成立，雖然她不像Koimooi有多個韓國大明星支持，但品牌卻受到韓國時尚雜誌《allure》、《Highcut》等的喜愛，不時看到品牌的蹤影。

品牌同樣主打當代設計，手袋款式不只是經典的方形手袋，還有更多不同趣味設計，如棉質綁帶形手袋，它是Belt bag設計，但長度可以自行調整，讓手袋成為Crossbody bag、Belt bag，而且設計中性，無論男女都適合，是情侶款之選；品牌手袋配色甚多，適合搞怪、愛穿搭的女生；另外，品牌最受歡迎的是「City Bag」系列，有點像花盆設計的水桶手袋，可以手挽，又可以側揹，配色多，容易配搭，成為不少韓妹的寵兒；如果是皮革款式，品牌統統都是採用牛皮，但價格同樣不昂貴，是49,000 - 159,000韓圜不等（約310 - 1,003港元），學生也能負擔。