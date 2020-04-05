四月春意盎然，是時候換上繽紛的春裝，要打造充滿春日氣息的造型，並不需要花大錢添購新品。適逢新加坡品牌CHARLES & KEITH的網店正進行春季大減價，女生們不妨從鞋履與手袋入手，以具質感的單品配襯出春日時尚。

CHARLES & KEITH的最新代言人為Hailey Bieber與雎曉雯（IG＠charleskeithofficial）

CHARLES & KEITH向來是小資女生最愛的時尚品牌之一，品牌價錢親民、性價比高，極具品味的設計更深得名人歡迎，成為了一眾模特兒與KOL私下穿搭的必備單品。加上網店正進行減價，買滿$200更免費送貨。想擁有與名人同款的時尚單品，現在便是入手的好時機。

Gigi Hadid：「Classic Blue」打造時尚街頭風

Gigi Hadid身穿的「Classic Blue」裸跟鞋只需$299（Getty Images）

現今最灸手可熱的名模Gigi Hadid原來也是CHARLES & KEITH的粉絲，私服中總不缺品牌的身影。Gigi Hadid早前以白色毛衣與牛仔褲的休閒穿搭現身倫敦時裝周，而一雙Pantone 2020年代表顏色的「Classic Blue」裸跟鞋成為造型亮點。裸跟鞋近年成為大熱的時尚單品，Gigi Hadid選擇的這雙裸跟鞋顏色特別，尖頭設計讓雙腳更顯修長。鞋頭上的方扣設計簡約時尚，適合任何風格的女生。裸跟鞋原價$439，減價期間只需$299，除了Classic Blue外，另有粉紅與橙色選擇，有興趣的女生就不要錯過這次的機會。

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+ 3 + 2

太妍：適合上班族的溫柔知性風

手袋小巧可愛，以金屬配飾與蝴蝶結作點綴，上班或約會同樣適用。（IG＠charleskeithofficial）

真正的時尚並不一定需要花費大筆金錢購買當季新品，透過把名牌與小資品牌混搭，只要用心襯搭，平價手袋也不比名牌失禮。韓星的穿搭是許多香港女生仿效的風格，《少女時代》成員太妍形象多變，她曾以一個CHARLES & KEITH的裸粉色手袋現身機場，隨即成為網民熱話。手袋小巧可愛，以金屬配飾與蝴蝶結作點綴，上班或約會同樣適用。

大饅、大力：充滿假日感的復古慵懶風

特別的木柄設計成為縫線圓形小手袋的亮點（IG＠manjumilin）

春天的色調充滿誘人活力，相對夏日熱熾的色彩較粉嫩浪漫。若你平日只愛穿黑白灰，可能未必適應粉色調的穿搭。要打造輕盈的春日氣息，大地色系也是個不錯的選擇。大饅與大力這對來自台灣的雙胞胎KOL經常於IG上分享日常穿搭，兩人的率性風造型成為了不少女生的穿搭靈感，而其中一款縫線圓形小手袋更被網民喻為今季必買單品。

特別的木柄裝飾成為手袋的亮點，配上感覺傾中性的粗肩帶，整體形象不會過份甜美。這款手袋原價為$599，現正減至$479。而減價期間，購買兩件以上特價商品可再獲額外九折，有興趣的女生不妨把握這機會，與閨密選購合意的春季新裝。

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