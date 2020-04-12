【鍾欣潼】不只有「手袋牆」還是涼鞋控？名媛美鞋代替品$400有找

穿搭筆記
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最近很多女星分享家居隔離的情況，網民卻將重點落在奢華的豪宅背景，擁有「名牌手袋牆」的鍾欣潼（阿嬌）便是其中一個熱話對象。

阿嬌曾表示「自己購物從來不看價錢，只要喜歡便會買下來」，對於愛美又豪爽的她來說，手袋牆只是家中的冰山一角，編輯還發現她是個「涼鞋控」，立即參考阿嬌的穿搭示範，學習用親民價穿出名媛淑女風吧！

Rene Caovilla一直堅持威尼斯人手造鞋，手工精緻，阿嬌表示她最愛經典蛇型帶涼鞋。（q_gill@IG、Rene Caovilla）

阿嬌最愛Rene Caovilla蛇型涼鞋

春夏時節潮濕多雨，清涼又易襯的涼鞋絕對是女生必備item！阿嬌時常以連身裙搭配涼鞋示人，輕易襯出休閒淑女風，而身高155cm的她還愛挑高跟款式，靠鞋高和露出腳背來帶出視覺增高效果，身形比例更修長。

在云云鞋款當中，阿嬌最愛Rene Caovilla經典蛇型涼鞋，S型鞋帶加斗零踭盡顯女人味，而阿嬌所穿的紅色CLEO SANDAL STRASS 105（價值$8,400）更鑲上水鑽，散發高貴性感氣場！

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2020春夏必備涼鞋推介

#包頭涼鞋

淑女包頭鞋款是不敗的潮流，今年延續包頭涼鞋的熱潮，刻意露出腳跟的小性感，休閒得來又不失莊重，不論是Happy Friday的smart casual，還是假日約會都非常適合。

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#羅馬涼鞋

度假必定要帶上的羅馬涼鞋！這種鞋款靈感來自希臘神話女神，以淡雅顏色和編織紋為主，散發著優雅仙氣。假花卉或純色連身裙是羅馬涼鞋的最佳搭配，衣服材質則可選雪紡、棉麻等，輕鬆打造異國女神風！

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/12）

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