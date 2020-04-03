名牌網Farfetch75折優惠！精選五大2020人氣名牌手袋！震撼半價！

網購攻略 網購攻略

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情肆虐，大部份企業陸續恢復在家工作或輪班工作政策，政府及專家又呼籲市民應留在家中避疫，減少外出。雖然說最近外出購物的次數近乎零，但女生如生俱來的購物欲又怎會突然煙消雲散呢？適蓬英國名牌網站Farfetch剛推出限時快閃75折優惠，馬上來把握機會，把心心念念已久的手袋都帶回家吧！

Farfetch網站囊括世界各地多達 700 個時尚品牌，奢侈品品牌、獨立設計師品牌、潮牌都一應俱全。網站內的貨品種類應有盡有，譬如服飾、鞋履、首飾、手袋、銀包，甚至連家品都能夠找到，向來都是潮人、網紅、愛美的女生或男生搜購寶物的天堂。

Farfetch現正推出快閃優惠，超過過萬件產品大減價中，折扣高達75折！編輯發現今次參與限時優惠的品牌眾多，當中有不少都屬女生趨之若騖的經典奢侈品品牌，如CHLOE、GIVENCHY、MARNI、ALEXANDER MCQUEEN等等。另外，某些價格較友好的入門級品牌如BY FAR、WANDLER、STAUD等均減價中，絕對是小資女們更換新手袋的黃金時機。

編輯嚴選了以下五款最值得投資的精品手袋，全都是打折產品，當中竟然有手袋減價低至半價，若果想要買到超划算又100%正品的手袋，就立即接著看下去吧！

提提你，同一款手袋各顏色價格亦有不同，按下圖放大看清價格！

1）CHLOÉ small Grey Tess shoulder bag特價HK$7,456起

CHLOÉ Tess 屬優雅風格的法式馬鞍包，前方有標誌性的金屬圓扣。一個手袋可以演譯出不同感覺，斜背隨性不羈，手拿俏皮可愛，單肩背則優雅富有女人味，這種不浮誇又耐看的設計，最適合日常搭配，不少娛樂圈女星都人手一個。

女星名模都愛CHLOÉ Tess bag：

+ 6 + 5 + 4

2）GIVENCHY GV3 shoulder bag特價HK$8,950起

GIVENCHY GV3是由曾為GUCCI、Chloe創作的英國高級設計師Clare Waight Keller設計，簡約的設計中顯盡細節。包身採用手風琴結構設計，保持玲瓏外觀，又給予了手袋充足的容量，配色也特別豐富，不同風格的女生都能找到最適合你的顏色。

+ 8 + 7 + 6

3）OFF-WHITE Gummy Jitney bag原價HK$8,899 特價HK$6,674

OFF-WHITE是時下年輕人最喜愛的品牌之一，這款Jitney手袋是2020春季新品，保留標誌性的雙箭頭LOGO，加入尼龍編織繩手柄。工業感十足的手柄與小牛皮包身形成一種意外和諧的衝突感，潮人必入！

4）CHLOÉ mini Vanity crossbody bag特價HK$4,882起

+ 5 + 4 + 3

5）A.P.C.half moon shoulder bag原價HK$2,090 特價HK$1,653

提提大家：除手袋外，還有大量男女裝服飾、鞋履、首飾進行減價中。優惠限時，立即按以下藍色連結前往挑選你的心水貨品！

👉按此挑選特價女裝貨品👈

👉按此挑選特價男裝貨品👈

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/03)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或加入Telegram Group仲可以拎到定期放送嘅獨家優惠碼！