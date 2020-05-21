【名牌減價開倉】芬蘭品牌Marimekko與Uniqlo進行平價聯乘，每次也轟動，因為印花迷的最愛品牌之一，但正線每一件服裝動輒都要數千元。Marimekko品牌開倉5月27日起有低至1折優惠，即看優惠商品。

香港Marimekko減價了，2020年5月27至6月1日於尖沙咀進行開倉。（marimekko@instagram）

Marimekko 5月27日開始減價 經典系列也在內 最平$59

來自北歐芬蘭的Marimekko憑着搶眼奪目、色彩繽紛的印花圖案，吸納了不少女生支持，。平日Marimekko的定價不低，兩千多才可入手一條裙子，今次減價，品牌也非常有誠意，雖然最經典的Unikko罌粟花未見有優惠，但另一款標誌性的經典Kivet（石頭）印花圖案背心裙同樣吸引，原價$2,995減至$599，相等於2折；經典卡其色乾濕褸，原價需$5,495，現在減至$1,099，平日在Zara入手乾濕褸也差不多千元，現在減價入手非常划算。

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印花圖案是Marimekko的特色，每季都將不同的經典款重新演繹。（marimekko@instagram）

如何輕鬆把印花衫襯得好？

印花圖案繽紛色彩，然而不是人人都願意嘗試，全因印花顏色鮮艷，女生總認為印花一不小心便成老氣。其實想把印花衫襯好並不難，立即點圖學穿搭技巧==>

不只是Marimekko，同場更有其他品牌的優惠，如主打優質材質的日本品牌45R，而Anteprima、Atsuro Tayama、Cocktail Select Shop，大部分的精選服裝都非常適合返工，甚至出席Annual Dinner的Cocktail Dress也有，不妨看看，全部數量有限，售完即止。記者精選$300以下必買好物==>

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