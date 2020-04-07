Uniqlo今季與更多不同品牌合作，先有Ines de la Fressange和JW Anderson，後有Anna Sui，簡直是小資女的福音；來到4月，Uniqlo宣布再次與北歐芬蘭的Marimekko合作推出聯乘系列，用燦爛多姿的經典Pattern迎接夏天。

Uniqlo再度與Marimekko聯乘推出聯乘系列，將在4月10日正式在Uniqlo網站、門市公開發售。（Marimekko官網）

Uniqlo X Marimekko 加入6大印花設計 哪一款必搶？

Marimekko的定價一向不低，兩千多才可入手一條裙子，與Uniqlo聯乘系列則以低至1折的價錢入手其經典印花設計，吸引不少支持者追捧。

是次的合作以芬蘭獨有的夏日生活方式為靈感，採用Marimekko印花圖案為主調，加入Uniqlo日常休閒剪裁中，如標誌性的V領連身裙和各款恤衫，能與闊腳7分褲、裙和短褲等單品無縫搭配；夏日天氣容易出汗，產生不適感，因此系列包括不同物料的褲款設計，像是麻棉、棉質等物料，而且香港夏天正是雨季，系列也推出Uniqlo一向非常受歡迎的可攜式連帽外套，阻擋雨水之餘更為時尚。

聯乘系列以Marimekko印花圖案Laine、Kivet、Tori、Papajo、Raide，以及Kukka為主題。（Marimekko官網）

另外，今季再次加回鞋款設計，一雙編織帆布鞋共推出3款Pattern，方便又百搭，是夏天的懶人鞋之選，更只需$149，相信會成為必搶首選。

【率先看價錢】Uniqlo X Marimekko 2020限量聯乘女裝系列（4月10日正式在Uniqlo網站、門市公開發售）：

+ 21 + 20 + 19

今季除了女裝，更主打家庭裝，女裝的設計同樣會在童裝、幼兒裝出現，屆時舉家外出時，便成為焦點。

【率先看價錢】Uniqlo X Marimekko 2020限量聯乘童裝及嬰幼兒系列（11/29在Uniqlo網站、門市公開發售；日本除外）：

+ 13 + 12 + 11

穿印花衫想顯瘦？關鍵在於衣領

Marimekko的印花圖案搶眼奪目、色彩繽紛，感覺活力十足，但Marimekko的設計休閒，通常都以「闊袍大袖」為主，加上大大的印花，一不小心便像「大媽」，或是顯肥，如果你並不是「瘦底」，選擇印花單品時便要非常小心。

像是次系列不少Oversize的設計都有V領，這樣便可突出女生的鎖骨，會有顯瘦的效果，是肉肉女之選，另外，一些A字裙、綁帶、收腰設計都非常適合。如果上圍較豐滿的女生，上身選擇開V領的襯衫款會較好，不會因為大印花顯上身臃腫，忌穿圓領；此外，不用執着穿全身印花，把印花放到下身，又或作一些點綴已經為造型加分。

過往每次聯乘都是開售即斷貨 看看不同女生的「印花的顯瘦法」＝＝＞