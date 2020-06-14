【台灣製造】Victoria's Secret英國分部正申請破產，意味着一代的「內衣王國」衰落；講究功能、款式，在香港動輒也要四、五百元，台灣網購的話，不少台灣內衣品牌都得到好的平價，而且款式比香港多。

myBRA的內衣可配搭女生的穿搭。（mybra_tw＠instagram）

愛穿搭之選：myBRA

myBRA的內衣設計屬賞心悅目型，具小性感，又不曝露，更兼具功能性，用家都指包覆性高，又集中。她們的內衣設計眾多，愛穿搭的女生都一定會喜歡，因為夏天時女生愛穿平口、露背，也可找到相對應的款式，如露背，有些女生不喜歡穿nubra，一定要穿內衣，這時myBRA的美背款便非常適合，低脊心設計便不會露出扣位，而且肩帶位置有扣子把兩條肩帶扣上，又可變成另一個款，一件兩穿，在夏天值得擁有。

品牌也提供性感睡衣，除了外型設計吸引，她的睡衣更有罩杯式設計，有別一般的性感睡衣，令胸型更堅挺好看。品牌價位在TWD$480 - TWD$1,780（約HK$125- K$463），運費為HK$50，消費滿HK$500包郵到港。

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大成內衣提供由A cup到H cup的內衣。（missv.com.tw）

上圍豐滿之選：大成內衣

上圍較豐滿的女生便清楚像Peach John好看的內衣款式都不能找到適合自己的尺寸，自己只能穿「大媽款」又或全部素色的，相反台灣的大成內衣提供不同設計款式的內衣，由可愛到性感款式也有，而且尺寸提供由A cup到H cup，是大罩杯、肉肉女必收藏的台灣內衣品牌。

大成內衣1994年成立，由小店發跡，台灣製造，以平價提供功能性內衣著名，其內衣包覆性強、舒適，更有拉提集中功能，墊不會太厚、太薄，有網民指穿久了，成功改善副乳問題，而且夏天穿較薄的衣服也沒有出現內衣痕跡。品牌不時做減價，百元港幣便可入手，而且消費滿TWD$3000（約HK$780）便包郵到港，如果找不到朋友「夾單」，平時運費也是TWD$120元 （約HK$30）。

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「玉如阿姨內衣」在台灣非常著名。（yurubra＠instagram）

小胸之選：玉如阿姨內衣

大胸、小胸也有各自的煩惱，小胸女為了胸型更好看，內衣便會有小墊，但有時會略嫌太厚不舒服，不少台灣網民便推介「玉如阿姨內衣」，指「有溝不太會悶熱，厚度也還好」，還有上胸沒肉的女生，穿上玉如阿姨的水滴型內衣也解決簍空的痕跡。

玉如阿姨從事內衣事業超過20年，清楚不同女生的需要，推出兼具機能以及美觀的新一代調整型內衣，並堅持台灣製造；在玉如阿姨中，你可按自己的胸型選擇適合的內衣，因為網站清晰列明，和按功能分類，就連胸骨較突出的女生（有稱「雞胸女孩」）也有專屬內衣，內衣大部分定價落在百元港幣左右，最貴也不過HK$250，非常划算，運費為HK$27 - HK$42不等，按重量，消費滿HK$773包郵到港。

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