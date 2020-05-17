【減肥｜肉肉女｜微胖女穿搭】韓國一位肉肉女Youtuber便不時在Youtube上分享她的顯瘦穿搭技巧，成功吸引70萬次點擊率。身邊不少女生都對自己的身形沒有信心，總想找不同的顯瘦穿搭法，希望在不減肥下，也能視覺效果減10kg。

韓國女生Yunjeong憑「-10KG穿搭法」在Youtube吸9.52萬訂閱。（lyj.lpd@instagram）

不怕展示74kg身材 韓妹教顯瘦穿搭吸10萬粉絲

韓國女生Yunjeong（lyj.lpd）3年前開始經營Youtube頻道，她面對鏡頭不忌諱，公開「女人秘密」身高與體重，以161cm、74kg的身材，分享視覺減10kg的顯瘦穿搭技巧，讓肉肉女明白只要有技巧，所有身材的女生都可以時尚好看，吸納了9.52萬訂閱、Instagram也有過萬粉絲，單支影片點擊可高達70萬次；每次Yunjeong都會以內衣與打底褲裝扮開場，「肥肉」一覽無遺，同時增加穿搭前後的對比，給予女生自信。

Yunjeong不怕公開自己身材。（엘피디LPD@Youtube）

【-10KG穿搭法】向短褲Say bye-bye，點圖即看＝＝＞

+ 4 + 3 + 2

避重就輕：大腿是最容易出賣身材

身為微胖或肉肉女不少脂肪都積聚在上半身，大腿是最容易出賣身材，所以Yunjeong的穿搭中也不會出現短褲，但短裙和連身裙都是肉肉女私的穿搭好物，短裙方面，忌選擇傘裙，容易凸顯下圍，直裙設計是不錯的選擇；長裙方面，直裙、A字裙都可以遮掩下半身的缺點，配搭垂墜感、輕身的質料會更顯瘦，而且高腰、「攝衫」都是微胖女生必學做的。

對於連身裙，Yunjeong都會挑選有腰線的，這樣比例會更好，並不臃腫，如果便對闊身的one piece，她便會利用layering去修飾，如現在流行的馬甲；她穿了一件白色的one piece襯衫，並外穿一件黑色的馬甲，便有縮小上身的感覺，配搭簡單，但又有打扮的感覺。

【-10KG穿搭法】按圖看看更多Yunjeong返工穿搭＝＝＞

+ 10 + 9 + 8

74Kgg的Yunjeong也會穿泳衣。（lyj.lpd@instagram）

肉肉女如何挑選夏天泳裝？

炎炎夏日，想必也想到沙灘走走，但微胖的女生都對穿泳裝卻步，怕會把缺點曝露，Yunjeong也分享她選泳衣的技巧，必要時可以外加一件薄薄的罩衫。選擇比基尼時，女生可以選擇多裝飾的設計去修飾「鬼祟肉」，像荷葉邊可以遮掩手臂、下身的泳褲的交叉設計可凸顯腰線，另外，胸前交叉設計、掛頸式可提升並集中胸形，視覺上更豐滿；不少女生選擇泳衣時都會找一件式，希望可以遮一遮肚腩，Yunjeong也推薦一些「one piece」的泳衣，下擺像裙裝設計可以修飾大腿肉；微胖的女生都不敢穿白色怕顯肥，Yunjeong卻指白色的泳衣拍照時會更好看，她便介紹白色一件頭，腰部有透視設計，視覺上更修腰。

【-10KG穿搭法】按圖看看更多Yunjeong泳衣介紹＝＝＞