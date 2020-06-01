【台灣網購】網購平衫只識上淘寶？女星楊丞琳（Rainie）曾分享私服，大部份購自平價網購品牌Pazzo。台灣網購品牌深得本地人、大學生喜愛，更可運到香港，真正「唔洗上淘寶、唔洗去深水埗」。

楊丞琳（Rainie）貴為大明星也喜歡主打平價的Pazzo。 （pazzo.com.tw）

百搭日常之選：Pazzo

台灣女星楊丞琳（Rainie）便曾經分享她私下的衣服大部分都是來自平價的網購品牌Pazzo，去年更被邀請成為「網路服飾品牌風格代言人兼設計師」，合作推出了「In our daily life」系列，以日常穿搭為概念設計，非常百搭，也因而令更多海外的女生留意這台灣品牌。

Pazzo於2010年在台灣創立，價錢約HK$50 - HK$380不等，主打以實惠的價錢入手百搭不乏時尚元素的服飾，7天內可一次退貨服務1次，更提供1次免費本地退貨服務，因而吸引了大批台灣的學生及小資女支持，每一次貨品上架很快便會缺貨。香港顧客則可透過快遞，5-7天送達。

Mobo提供不同設計系列。（mo-bo.com.tw）

小清新之選：Mobo

一想到台灣，都會聯想到小清新、小文清風，服裝不顯身材，講求剪裁、設計感，素色為主，網店Mobo便有大量這類的選擇，價錢約HK$50 – HK$500不等，同樣有快遞到港服務。

Mobo清晰分不同風格系列，「Lifestyle」以小清新、舒適為主；「Designer」適合喜歡剪裁、知性感重的女；「Normcore」則是復古感重的設計。另外，品牌更推祟「MIT（Made in Taiwan）」，同樣價錢親民，當中推出台灣有機棉系列，想喜歡時尚同時顧及環境議題，喜歡台灣的朋友怎能錯過。

Caco像台灣版的GU、Uniqlo。（caco.com.tw）

時尚肉肉女之選：Caco

Caco有點像台灣版的GU、Uniqlo，貼近休閒時尚，有不同的Crossover系列，如Harry Potter、Toy’s Story和超級英雄等，吸引不少狂迷追捧，當然也有其他元素設計，平口、泡泡袖、波西米亞風洋裝等，價錢約HK$19 - HK$400不等，香港顧客透過快遞，3-5工作日送達。

誰說肉肉女就不能時尚？品牌最值得欣賞是設有肉肉女系列「Shester55」，專為身材較豐滿的女生而設，不單有T-Shirt款，也具不同顯瘦設計的襯衫、裙款、褲款。另外，肉肉女上圍同樣豐滿，找一件適合自己的小背心不易，在Caco也有提供，照顧到不同身形的女生。

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