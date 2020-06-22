每個人都有自己喜歡的穿衣風格，特別鍾情於某種顏色的服飾。不過只要利用衣著顏色，再配合自己的星座，亦可增強別人對你的好印象！台灣網絡人氣插畫家PeiLu早前就在instagram上，分享了12星座2020年的幸運穿搭顏色技巧，在餘下半年再增強自己的吸引力和運勢，又或是經常不知道每天穿什麼衣服的女生，絕對值得參考一下！

穿衣之道各有喜好，究竟什麼顏色的衣著會為12星座帶來好運 ?(choisaaaa@IG)

天蠍座2020年幸運色：紫色

外表冷酷但內心熱情如火的天蠍座，今年的幸運色就是紫色。別以為紫色衣服過氣又老土，它可是2020年的流行顏色，因此要入手一些具流行感的紫色系衣服一點都不難。另外天蠍座一向給人神秘又高冷的形象，高貴的紫色也正符合天蠍女的氣質，還可以中和她們的強大氣場，增加柔和的氣息，增加迷人吸引力。

楊丞琳一身高貴的紫色娃娃裙打扮，吸睛又搶眼。(rainie77@IG)

天秤座2020年幸運色：杏色、米白色、淺棕色

天秤座一向盛產美女，總是散發著天生優雅迷人的氣質，顏值高的她們不管穿什麼顏色的衣服都很好看。不過若想加強運勢的話，天秤座女生可多穿屬於她們的2020年幸運顏色，特別是暖色系例如杏色、米白色、淺棕色等長年流行的大地色系。穿搭配襯重點是以自然簡約的風格為主，帶出自身氣質與小清新感覺。天秤座女生亦與十分適合當下流行的文青風打扮。

天秤座2020年的幸運顔色穿搭是暖色系，例如杏色、米白色、淺棕色等等。(rainie77@IG)

人馬座2020年幸運色：藍色

活潑開朗又充滿活力的人馬座是人群中的開心果，身邊的人即使不開心，只要遇到她就能豁然開朗。人馬座在2020年的幸運顏色就是藍色，很多人覺得藍色代表著憂鬱，可是從顏色心理學來說，藍色也同時代表著和平和寧靜，因此如天空和海洋般的藍色可以幫助治癒自己，趕走煩悶的情緒，令本身人見人愛的人馬座人緣更好。

深藍色更顯得知性，人馬座可多穿深藍色牛仔裙或牛仔褲加強運勢。(chenchiyiu@IG)

按圖看餘下9個星座「2020年的幸運顔色穿搭」：