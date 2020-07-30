日本女生總是能在穿搭上創造出百變的花樣，不論是在服飾或者顏色的配搭都變化多多。而這次要介紹的日本穿搭達人是一對雙胞胎姊妹，外貌接近一樣的她們不但五官精緻漂亮，而且身材纖瘦，配搭衣服的品味也十分高，值得一眾女生參考。

日本這對雙胞胎Eri和Mika不但五官精緻漂亮，衣品也很高尚，在Instagram擁有超過80k的粉絲。（erimika_mika@IG）

這對日本雙胞胎女生Eri和Mika的日常穿搭主要以舒適、簡約為主，身上的服裝多數都是淨色、沒有花紋、也比較簡單的款式，她們的服飾色系主要都是大地色和黑白色，但是利用不同剪裁和款式的配搭，襯出百變的造型，不會讓人感到沉悶。女生們可以從日常的服裝品牌例如Uniqlo和GU，就能輕易地就找到類似的代替品。兩位的Instagram分別都有6.6萬和8.8萬的追蹤者，吸引不少女生追看，想要和閨密一起姊妹裝又不想過於高調，就要好好參考這對雙胞胎的穿搭技巧啦！

日本雙胞胎姊妹Eri和Mika的日常穿搭主要以舒適簡約為主，色系主要都是大地色和黑白色，簡約又時尚。（erimika_mika@IG）

時尚必備單品一 :西裝套裝

日本雙胞胎姊妹Eri和Mika也是西裝套裝的愛好者，她們把西裝穿出了休閒感和率性感，不會顯得過於正式。（erimika_mika@IG）

近年西裝套裝的潮流十分盛行，如果你仍然停留在西裝很古板正式的階段，那就已經過時了！不管是歐美還是亞洲女生，在近年都愛入手西裝外套當作日常配搭，成為中性又時尚的smart casual造型。

Eri和Mika也是西裝套裝的愛好者，她們大多是選擇大地色系，例如米白色、棕色、藕粉色的暖色系西裝更能減低商務感，也要注意選對西裝的剪裁，可以挑選垂墜感較重、帶點Oversize的西裝套裝，只要再配搭上白色Tee及一雙休閒的帆布鞋，即使是穿上一整套的西裝不會顯得隆重，既簡單又時尚。即使是西服套裝，也可穿出休閒和率性感，時髦味道十足。

日本雙胞胎姊妹KOL「西裝套裝」穿搭要訣:

時尚必備單品二：復古連身裙

日本雙胞胎姊妹Eri和Mika十分鐘情連身裙衣著，特別是近年紅遍全球的復古宮廷風裙子。（erimika_mika@IG）

筆者深明很多女生都是懶惰又怕麻煩，每天都要搭配衣服實在是很痛苦的一件事情，因此「一件過」的連身裙簡直就是懶人們的恩物。日本雙胞胎姊妹Eri和Mika也十分鐘情於連身裙的打扮，她們不時都會「一黑一白」地配搭姊妹裝，也有白色配麻色系，當然不會缺少米色和棕色的混合配搭，在色系上打造「合襯」的視覺。

此外，Eri和Mika的連身裙款式很多都是今年十分流行的宮廷風，寬大的泡泡袖口加上荷葉邊、多層次的皺摺設計，也是微胖女生的恩物，能遮蓋住肉肉的手臂，而且非常易襯，是今夏必備的潮流單品，加上微微的墊肩設計，令復古感更濃。而在挑選連身裙也有一個重要的法則，嬌小的女生如果想要顯瘦顯高，長度最好選在膝蓋以上或者長機腳踝位置，可以幫助拉長比例。

日本雙胞胎姊妹KOL「復古連身裙」穿搭要訣:

時尚必備單品三：喇叭長寬褲/高腰短寬褲

日本雙胞胎姊妹Eri和Mika的日常穿搭也很常見寬褲，而且她們最常穿的就是高腰的喇叭寬褲。（erimika_mika@IG）

要說日本女生最長見的穿搭單品，一定是寬褲無疑！簡單的一件T恤只要配上長寬褲，瞬間造型感提升。日本雙胞胎姊妹Eri和Mika也很常穿寬褲作為日常穿搭，而且她們特別喜歡高腰設計，以名長過腳踝以下的喇叭形寬褲，令雙腿的比例瞬間拉長，即使是小個子女生也秒變大長腿。

除了長寬褲之外，Eri和Mika也很喜歡高腰短寬褲的配搭，兩人會以黑和白的上身作為配搭，再配上麻色的和黑色鬆身短寬褲，簡約又休閒，又或是上身以宮廷風的洋裝上衣現襯，變換成優雅古典的感覺。短寬褲也是一大值得入手的超百搭單品，清涼又可以顯露雙腿的纖長感，一舉兩得。

日本雙胞胎姊妹KOL「喇叭長寬褲/高腰短寬褲」穿搭要訣: