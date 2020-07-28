近日無綫劇集《殺手》大受歡迎，劇中不少角色都有鮮明的形象，當中飾演黑社會頭目的李成昌再次飾演大奸角佛爺，凶神惡煞的形象十分傳神。出道演戲40多年的李成昌，可以說是「老戲骨」一名，更是TVB的御用奸角，說起無綫的奸人就一定會想起他。

李成昌在《殺手》中飾演黑社會頭目佛爺，凶神惡煞的形象十分傳神。（《殺手》劇照）

你或許說不出他的名字，但一定看過他的作品 ,記得他的樣子。《溏心風暴》的常在德、《家好月圓》的表叔恭和《巾幗梟雄》的彭鏗等等，都是他飾演過的經典奸角，雖然讓觀眾恨之入骨，但卻讓人印象深刻，「綠葉王」李成昌的臉孔也深深地刻在了觀眾的腦海中。出道40多年，李成昌拍過超過一百部戲，橫跨幾個年代，他從出道時拍攝處境劇《香港八一》飾演康仔後而為人所知，但之後都一直都擔演不重要的閒角，直到開始演出壞人的角色後，他反而演出了自己的一片天地，曾經他也渴望過當主角，可是很快他就明白演戲不能強求，角色也不是必然的。

幾十年前已經甘心做小人物，小人物最幸福。 李成昌

李成昌年輕時陽光帥氣，演活過不少經典角色：（按圖看更多）

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不過雖然李成昌熱愛演戲，可是比起演戲，他更愛家庭。李成昌和現任太太拍拖7年後在1993年結婚，相守至今已經超過30多個年頭，他依然很愛太太，很愛他的家人。他很慶幸自己選擇了家庭為重，事業為次，因此才有現在如此幸福的家庭生活。他曾經說過:

家庭給了我很大的滿足感，其他的，你給我我一定要，但不再強求了。 李成昌

李成昌表示他和太太是在去旅行的時候踩單車認識，然後他便對太太展開追求，主動問對方電話，但是他笑言當時談戀愛不像現在那麼容易，現在有很多的約會去處，那時候最多只是踩單車、燒烤等活動，餐廳戲院也沒有現在那麼多，而且那時候沒有傳呼機和智能電話，只有家居電話，打電話給對方怕對方不接，又很怕是她的父母接電話。但是最後李成昌靠著滿腔的誠意，成功追求到了現在的太太。

李成昌和太太相守至今已經超過30多個年頭，他依然很愛太太。（李成昌@微博）

維繫婚姻之道：適時製造驚喜 日常互相忍讓

相愛至今30多年，李成昌對於和太太維持感情一輩子，白頭偕老十分有信心，他表示要維持婚姻，驚喜是必須有的。結婚27年，李成昌到現在都還會製造驚喜給太太，看到老婆喜歡又不捨得買的東西，他會偷偷地買回來送給她，在結婚紀念日他會騙太太要工作，最後突然出現和太太慶祝，這些簡單卻快樂的驚喜，看得出李成昌對太太濃濃的愛意，羨煞旁人，有時候驚喜看的不是份量，而是心意。

李成昌表示和太太拍拖至今30多年都不曾吵過架，因爲他們都會互相遷就，忍讓。（lishingcheong661@IG）

李成昌表示直到現在他依然很愛太太，他坦言自己娶到了一個好老婆。他身為演員，日夜顛倒，作息不定，太太卻毫無怨言地細心照顧他，而且完全信任他不會過問行蹤。信任要花很多時間建立，但是疑心一秒就可以擊垮信任。李成昌表示和太太拍拖至今從來沒有吵過架，因為他們都願意彼此遷就、忍讓，而且互相溝通很重要。他笑指自己是個「口水佬」，他和太太的性格相反卻又可以互補，平常他很多話說，太太就在旁邊靜靜地聽著，一生中能找到一個願意聽你嘮叨而又不會厭煩的人，是多麼不容易的一件事，歲月靜好，沒有驚天動地，能平靜地互相陪伴，就已經足夠。

要維繫婚姻，當然要鍾意對方，不是普通鍾意，而是很愛對方那種，不愛對方結婚做什麼？ 李成昌

集愛妻號與慈父於一身 50歲老來得女感幸福

夫妻結婚27年育有一名女兒，李成昌除了是個愛妻號之外，還很寵愛女兒。（李成昌@微博）

除了是個愛妻號之外，李成昌還很寵愛女兒。李成昌是在2006年女兒才出生，將近50歲才又了女兒，老來得子，兩夫妻更加疼愛這個獨生女兒，為了供女兒出國進修，到英國8年的花費不菲，他們日常生活都節衣縮食，就是為了省下錢給女兒，夫妻兩很早就為女兒計畫好一切，想好了她的將來。

另外李成昌和太太互相協議過，要尊重女兒的私隱，當女兒不在家裡的時候就不會進她的房間，他們認為女兒長大後需要有自己的空間，應該要給予適當的自由她。

李成昌戲外形象反差很大? (按圖看更多)