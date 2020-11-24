【拜登勝出】副總統將由賀錦麗（Kamala Harris）擔任，成為美國第一位有色人種兼女性副總統，為美國政壇寫下新一頁。 賀錦麗直率、尖銳的口才在政壇上盡顯光芒，吸引不少女性支持者，私下的她樸素得迷人，即將成為「一人之下」的賀錦麗竟然最愛穿數百元的Converse布鞋。

賀錦麗（Kamala Harris）將成為美國首女副總統。 （Getty Images）

美國首女副總統賀錦麗穿數百元Converse有原因？

賀錦麗（Kamala Harris）早前為美國大選，穿州過省宣傳，了解市民需要。每每登場，賀錦麗就像Steve Jobs一樣，穿搭十年如一日，但她不像過往的職場上司或政客，總要打扮得端裝、高貴；西裝褸、貼身T-Shirt加牛仔褲便是她的「標誌」，還有她腳上平易近人的Converse布鞋。

▼▼▼點圖看美國首女副總統賀錦麗（Kamala Harris）Converse穿搭與鞋款及價錢▼▼▼

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一對Converse All Star定價親民，只需400、500元港幣便有交易，同時是布鞋界的經典之一。

Converse 是世上最老的波鞋品牌之一，1908年已在美國麻省面世，很多人指，Converse不像Nike、adidas，加入不同時尚元素，角逐潮流一員，但又不古老，像是「阿婆款」，她的定立剛剛好，不分年齡、不分男女、不分種族，百搭，可一對走天涯，吸引不少日本女生追捧，外媒也指，這正是賀錦麗穿Converse的原因，身為未來副總統定要以民為先，脫去「高高在上」的身分。

▼▼▼除了Converse，賀錦麗（Kamala Harris）也有穿其他經典人氣鞋款，全部都是美國品牌？▼▼▼

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英國王妃凱特（Kate Middleton）不時都會穿小白鞋Superga。（Getty Images）

王妃們最愛小白鞋 德國漢諾威王妃小髒鞋

除了明星，近年社交媒體盛行，大眾也多留意了不同國家王室成員的穿搭，較多人喜歡當然是英國王妃凱特（Kate Middleton），她就算平民嫁入王室，也沒有變得奢華，更經常穿着平民品牌服裝，像是小白鞋Superga。

Superga 早在1911年創立，過百年老牌除了有「意大利國民鞋」之稱，Cout Classic系列防滑力、耐磨性能非常優秀，是凱特王妃「御用」小白鞋，不時在出席戶外活動時穿着，連摩納哥王妃Beatrice Borromeo都是品牌用家。

▼▼▼點圖看王妃們最愛小白鞋Superga款式與價錢▼▼▼

英國、摩納哥王妃喜歡經典的小白鞋，另一邊廂，德國王妃Alessandra de Osma，卻另類喜歡「小髒鞋」Golden Goose。

Golden Goose也是來自意大利，2000年由2位設計師Alessandro Gallo和Francesca Rinaldo共同創立，以細膩的手工技術與頂級皮革聞名，最特別和經典是每對波鞋都有「使用過」的刷痕，因而有「小髒鞋」之稱，難怪鍾愛時尚，兼手袋品牌MOI & SASS創辦人的德國王妃會喜歡。

▼▼▼點圖看德國王妃Alessandra de Osma 愛鞋Golden Goose 的介紹與價錢▼▼▼

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（參考資料：Refinery29）

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