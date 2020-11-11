秀智新劇《Start-Up：我的新創時代》成為近期熱話，「國民初戀」與「國民男朋友」南柱赫初次合作，劇迷都非常關注二人的互動。 除此之外，秀智在劇中的穿搭與手袋都成焦點，飾演秀智姐姐「元仁才」的姜漢娜也沒有比下去，其霸氣的返工穿搭成為了最新的參考對象。

秀智、南柱赫、姜漢娜和金宣虎新劇《Start-Up：我的新創時代》正在熱播。（《Start-Up：我的新創時代》劇照）

《Start-Up：我的新創時代》由秀智、南柱赫、姜漢娜和金宣虎主演，故事講述一班年輕人創業的故事，秀智飾演的「徐達美」是在單親家庭成長的女生，家境清貧，卻有一個成為企業家的夢想；劇中秀智有一位姐姐「元仁才」，由姜漢娜飾演，因媽媽再婚，成為了富二代，想得到繼父認可的她，努力打拼，更自我挑戰而創業，性格好勝又強悍。

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飾演秀智姐姐「元仁才」的姜漢娜除了美貌被指比秀智更美，她的霸氣返工穿搭也引起話題。（《Start-Up：我的新創時代》劇照）

「小隻女」如何增加職場存在感？

近年非常流行「西裝褸」的穿搭，無論是在職場，還是約會穿搭中。由於姜漢娜在劇中形象冷酷強悍，為突出人物性格，她常以西裝及套裝穿搭示人，加上，職場世界忌太幼齒，適時要展示專業，服裝便是好幫手。

姜漢娜的身形較為瘦削，想視覺上更霸氣、有份量，便要拋棄以往流行的「落肩」款西裝褸設計，而是穿上有墊肩的西裝褸，能增添份量之餘，時尚感十足，並加上金色耳環為造型加分。

細心一看，姜漢娜多以V領設計的上衣配搭，這便可以把鎖骨露出，突出臉部輪廓，感覺清晰俐落，也能拉長臉部比例，令包包臉暫時消失。

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姜漢娜不忌諱穿紅色套裝上班。（《Start-Up：我的新創時代》劇照）

穿搭配色顯個性 秀智藍色顯踏實 紅色並非人人適合

姜漢娜在劇中的返工穿搭配色不像平民、踏實的秀智，秀智多以給人可靠感覺的藍色系代替黑色，而姜漢娜則以強勢的紅色示人，在出席重要場合，一件紅色西裝褸內搭黑色低領上衣，展示自我，非常出眾，而且有顯白效果，但不是人人適合，一不小心會感覺過分豔麗。

▼▼▼如果想溫文但不失氣場，不妨按圖看看姜漢娜另一種顏色的穿搭▼▼▼

▼▼▼同場加映：秀智於劇內使用的手袋多為 Hermès、Dior、Loewe等名牌，竟有價值HK$1XX的袋款？按圖了解出自哪品牌▼▼▼