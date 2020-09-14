【女星｜名牌手袋】「天王嫂」昆凌成為多個如Chanel、Saint Laurent等品牌的寵兒，不時都看到她名牌手袋的穿搭照，哪一款又會是昆凌最愛？

昆凌是Chanel忠實粉絲，Chanel佔她的手袋收藏一大部分。（hannah_quinlivan@instagram）

Chanel Vanity Case

昆凌與老公周杰倫近年經常獲Chanel邀請看時裝騷，成為常客，不知是否品牌知道昆凌是的忠實粉絲；昆凌擁有逾13款的Chanel手袋，很多款式只在Instagram中出現一次，而最深得她喜愛的竟是湖水綠色拼粉紅色的Chanel Vanity Case，多次出配在她日常的穿搭中。

Chanel Vanity Case在2016年首次推出，復古的設計，四四方方像化妝袋的外形當時為新穎之作，可愛又討好，加上配有手挽和鏈條設計，可配合不同的造型，頓時便迷倒不少女生，到現在Chanel每季都會加入不同元素，延續設計，而昆凌便入手了顏色較繽紛，非常適合她27歲的年齡。

【按圖看】更多昆凌擁有的Chanel手袋＝＝＞

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型格的Alexander Wang腰包竟成為了昆凌的愛用手袋之一。（hannah_quinlivan@instagram）

Alexander Wang Attica Soft Fanny

2018年起，腰包（Belt Bag）強勢回歸舞台，昆凌身為潮流指標之一當然也有一個，在眾多品牌中，她選擇了最低調全黑配銀鏈設計的Alexander Wang Attica Soft Fanny腰包。

Attica系列吸引不少時尚名人追捧，如Bella Hadid、Kaia Gerber，它軟皮設計，混搭工業元素的鎖鏈、安全釦環，以及品牌經典的多拉練設計，更可一袋三月：單肩、斜揹、繫腰，盡現Alexander Wang的率性、帥氣的風格，而且容量大，昆凌每次去旅行的都會帶上它，而且價錢較親民，基本款HK$5,783便能入手，是實用的時尚之物，難怪常斷貨。

【按圖看】更多昆凌Alexander Wang Attica Soft Fanny 穿搭＝＝＞

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昆凌亦擁有不少Hermès 、Fendi、Deluxe、Salvatore Ferragamo等手袋，逾25個手袋收藏＝＝＞