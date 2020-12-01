【婚宴穿搭】婚宴上不止一對新人有禮儀及服飾禁忌，就連賓客都要懂得穿搭的禮儀，以免搶了主人公的風頭。台灣藝人丫頭（詹子晴）最近出席朋友婚宴時，被網民大讚「懂得尊重新娘」，是最新「喝喜酒穿搭」指南，到底賓客婚宴穿搭該如何最適合？

Super Girls Aka穿錯衣服曾被罵：不知誰才是新娘﹗ 婚宴穿搭該如何？

回顧2年前，香港女子組合Super Girls成員趙慧珊（Aka）出席好友林奕匡（Phil）與太太李靄璣（Rikko）婚宴時發生了小插曲。

Aka當日穿了一件白色通花背心裙，無疑是斯文優雅，然而，一般新娘都會挑選白色婚紗，加上通花設計也是紗裙的常見款式，女賓客應該要避開與新娘撞風格的風險，而Aka當時便沒有深思熟慮，結果引起網民討論，指她沒有禮貌，又指以為她才是新娘；事後，Aka當然有跟Rikko道歉，也獲對方原諒，她也向大眾交代：「下次到別人婚禮，會再多留意衣着。」

▼▼▼婚宴上，雖沒有白紙黑紙的規矩，卻有不少穿搭避忌及注意事項，按圖看看▼▼▼

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丫頭（詹子晴）近期出席朋友婚宴時被大讚「禮貌穿搭」。（ava112411@instagram）

丫頭「婚禮禮貌穿搭」 被網民大讚

反觀，台灣藝人丫頭（詹子晴）便得到網民稱讚。丫頭當日身穿了一件裸粉色無袖印花設計的長裙，腰間有綁帶，可突出腰線、又能拉長腿的比例，裙擺位置不規則且透視，隱約露出肌膚，得體卻又能展現女性魅力；簡單配上杏色尖頭高跟鞋、Louis Vuitton Monogram手袋。

丫頭透露，雖然新娘說可穿最漂亮的衣服，但她說到「最漂亮的當然要留給妳啦！」避開同樣優雅的純白配搭，選穿粉嫩色系，同樣得體又充滿活力，她也hashtag了「婚禮禮貌穿搭」；網民紛紛大讚「很懂得尊重新娘！」

▼▼▼【按圖看】出席朋友婚禮，當然也要穿得漂亮得體，才是尊重主人家，想取得平衡 ，不如看看其他明星賓客婚宴穿搭▼▼▼

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